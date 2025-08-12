Borsa İstanbul'dan beş hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, beş hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Pınar Su Sanayi ve Ticaret, Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama, DAP Gayrimenkul Geliştirme, Efor Çay Sanayi ve Ticaret ve Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık olmak üzere beş hissenin paylarına 12 Eylül 2025 tarihine kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CUSAN.E, DAPGM.E, EFORC.E ve SKYLP.E payları 13/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Ayrıca Pınar Su Sanayi ve Ticaret PINSU.E paylarına için de aynı şeklide bir ay boyunca kredili işlem yasağı geldi.