Zeray GYO katılım endeksine uygun mu? Zeray GYO haram mı helal mi? Milyonlarca yatırımcının kazanmak için yatırımlarını değerlendirdiği Borsa İstanbul’da yeni halka arza SPK’dan onay çıktı. Böylece talep toplama sürecine katılarak eşit dağıtımdan payını almak isteyenler detayları araştırıyor.

ZERAY GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Zeray GYO’nun katılım endeksi şartlarını karşılayıp karşılamadığı henüz bilinmiyor. Detaylar netleştiğinde yatırımcılar için haberimizi güncelleyeceğiz.

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO) hakkında, “BIST Katılım Endeksi” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusu, şu aşamada netlik taşımıyor.

2024 yılında şirketin inşaat firması statüsünden GYO statüsüne geçtiği kabul edildi ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) dönüşüm onayı alındı.

ZERAY GYO HARAM MI HELAL Mİ?

Katılım Endeksi’ne dahil olabilmek için şirketlerin faizsiz finans ilkelerine uyması; borçlanma, faizli gelir ve faaliyet alanı kriterlerinde özellikle faiz geliri/kredileri, menkul kıymet portföyündeki faizli varlıklar ve gelir kaynaklarının kontrolü gerekiyor.

Halihazırda, piyasada yapılan yorumlara ve resmi açıklamalara göre, Zeray GYO’nun Katılım Endeksi’ne uygunluğu “izahnamenin yayımlanması ve finansal/hesap yapılarına dair şeffaf verilerin açıklanmasına” bağlanıyor. İzahname yayımlandığında detaylar da netleşecek.