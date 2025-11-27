FutureProof Textiles Projesi, Avrupa’dan hibe almaya hak kazandı

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye’den BTSO ve BUTEKOM’un dahil olduğu projede; Batı Attika Üniversitesi (Yunanistan), AECIM ve GREMI Textil (İspanya), Citta Studi (İtalya), Greenwin LLC ve Döngüsel Ekonomi Kümesi (Ukrayna) ile Bulgar Dijital Kümesi (Bulgaristan) paydaş olarak bulunuyor. Avrupa genelinde endüstriyel dayanıklılığı artırmak amacıyla toplam 42 milyon Euro bütçeyle seçilen 16 Eurocluster girişiminden biri olan FutureProof Textiles, 2,6 milyon Euro’luk bütçesiyle net sıfır teknolojileri ve stratejik değer zincirlerini destekleyen kategoride yer alıyor. Program, Avrupa’daki kümeler, KOBİ’ler ve araştırma kurumlarını bir araya getirerek sanayide karbonsuzlaşmayı hızlandırmayı, dijital dönüşümü teşvik etmeyi ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın Türkiye’nin üretim kapasitesinde öncü bir şehir olduğunu ve tekstil sektörünün bu gücün en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu vurguladı. Burkay, “Günümüzde sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu üretim artık bir tercih değil uluslararası rekabet gücümüzü korumak için zorunluluktur. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, tüm sektörleri olduğu gibi tekstil sanayimizi de doğrudan etkiliyor. Çevre dostu üretim modelleri, enerji ve su tasarrufu, emisyon azaltımı gibi konular hem piyasa beklentileri hem de yasal zorunluluklar açısından öncelik taşıyor. Bu doğrultuda, AB desteğiyle hayata geçirdiğimiz FutureProof Textiles projesi Bursa’nın dönüşüm sürecinde önemli bir kilometre taşı olacak. Avrupa’da yeşil mutabakat ve karbon nötr regülasyonları işletmelerimiz için artık kaçınılmaz gereklilikler haline geldi” dedi.