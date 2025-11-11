Tekstil ve giyimde istihdam kaybı 73 bini aştı

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) verilerine göre bu yıla toplam 59 bin 101 şirket ile başlayan iki sektörde 2025 Ağustos’unda bu sayı 55 bin 173’e geriledi. Yalnızca sekiz ayda 3 bin 928 şirket kapandı. İstihdam tarafı da benzer şekilde kan kaybetti. Aynı dönemde çalışan sayısı 959 bin 395’ten 885.762’ye düştü; yani 73 bin 633 kişi işini kaybetti. İki sektör arasında en sert daralma hazır giyim tarafında yaşandı. Emek yoğun sektörler arasında ilk sıralarda yer alan söz konusu alanda 2024 sonunda 39 bin 640 şirket faaliyet gösterirken, sekiz ayda bu sayı 36 bin 379’a geriledi. Yani 3 bin 261 firma kapanmış durumda. İstihdam tarafında ise 574 bin 684’ten 529.544’e düşüş yaşandı. 45 bin 140 kişi sektörden ayrıldı; bu, toplam istihdam kaybının en büyük bölümünü oluşturuyor.

Tekstilde 28 bin kişilik kayıp

Ölçek olarak çok daha büyük şirketlerin faaliyet gösterdiği tekstilde de durum çok farklı değil. 2024 Aralık’ta 19 bin 461 tekstil şirketi bulunuyordu. 2025 Ağustos’unda sayı 18 bin 794’e düştü. Böylece 667 firma faaliyetini durdurdu. İstihdamsa 384 bin 711’den 356 bin 218’e gerileyerek 28 bin 493 kişilik kayıp yaşadı. Her iki sektörde de en kötü geçen dönem ağustos ayı oldu. 8 ayda 73 bin kişilik istihdam kaybı yaşanırken sadece ağustosta bu sayı 17 bini aştı. Yine bu ayda 449 şirket kapandı. Böylece iki sektör toplam istihdamda en son 2018 döneminde görülen rakamlara gerileyerek 8 yıllık kazanımı kaybetti.

İhracatta düşüş devam ediyor

Şirket kapanışları ve istihdam kaybı, ihracat performansındaki daralmayla paralel ilerliyor. İhracatçı birlikleri verilerine göre sektörün Ocak–Ekim 2025 ihracatı 14,22 milyar dolar oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 15,16 milyar doların altında. Böylece sektörde yüzde 6,2’lik gerileme yaşandı. Düşüşün odağında Avrupa Birliği ülkeleri bulunuyor. En büyük Pazar olan AB’ye yapılan ihracat 2025 Ocak–Ekim döneminde 8,65 milyar dolar olurken, geçen yıla göre yüzde 7,4 küçüldü. Almanya, Hollanda, İspanya ve İngiltere gibi ana pazarlarda değer kaybı yüzde 5 ile 9 arasında değişiyor. Sektör temsilcileri bu tabloyu artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, ihracatta yavaşlama, kurun enflasyonun altında kalması ve bu durumun başta Çin olmak üzere düşük maliyetli üreticilerle rekabet baskısına bağlıyor. Bu durum üretimin Mısır gibi düşük maliyetli ülkelere yatırımı hızlandırırken Türkiye’nin de üretiminde küçülmeyi beraberinde getiriyor.