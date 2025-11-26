ABD ve Avrupa’ya yönelen tekstil firmaları altyapı hazırlıyor

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Cengiz Sargül, ‘’Türk deri konfeksiyon sektörü son iki yıldır ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine güçlü bir yönelim gösterdi. Artık tüm firmalar Avrupa ve Amerika için ciddi altyapılar hazırlıyor, yeni koleksiyonlarını bu pazarlara göre tasarlıyor” dedi.

TDKD tarafından düzenlenen Antalya Leather & Fur Fashion Show Fuarı’nın ikincisi, 8-11 Aralık tarihlerinde 15’inci kez sektör profesyonellerini bir araya getirecek ve -Dünya deri sektörü Antalya’da buluşturacak, ihracat için yeni kapılarının açılmasını sağlayacak. Türkiye’nin deri ve kürk konfeksiyonundaki en büyük uluslararası etkinliği olarak kabul edilen fuar, 18 ülkeden bini aşkın profesyonel alıcıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

Antalya Leather & Fur Fashion Show Fuarı’nın sektör ihracatının yaklaşık yüzde 50’sini oluşturduğunu belirten Sarıgül, 18 farklı ülkeden zincir mağazaların karar vericileri ve büyük satın almacının fuara katılacağını bildirdi.

Sektörün en büyük pazarlarından olan Rusya ve Ukrayna’nın birbirleriyle savaşta olduğunu anımsatan Sarıgül, bu savaşın deri sektörünün geleneksel ihracat pazarlarını daralttığını, bu nedenle Türk deri konfeksiyon sektörünün son iki yıldır ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine güçlü bir yönelim gösterdiğini kaydetti. Türk deri sektörünün yeni pazarlara yöneldiğini ifade eden Cengiz Sarıgül, “Artık tüm firmalar Avrupa ve Amerika için ciddi altyapılar hazırlıyor, yeni koleksiyonlarını bu pazarlara göre tasarlıyor” dedi.

Türk deri konfeksiyon sektörü stratejik dönüşümde

Küresel maliyet baskısı ve döviz dalgalanmalarına rağmen sektörün rekabet gücünü korumak için stratejik bir dönüşüm geçirdiğini vurgulayan Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü, ‘’Türk deri firmaları artık yüksek kaliteli, moda belirleyen, katma değerli kolleksiyonlara odaklandı. Çin, Hindistan veya Pakistan gibi ülkelerle fiyat rekabeti yapamayacağımız ortada. Biz gücümüzü modayı belirleyen tasarımlardan, üstün üretim kalitesinden ve hızımızdan alıyoruz. Dünyada bizim kalitemizde deri giyim üretebilen başka bir ülke yok. Diğer ülkeler, büyük firmaların verdiği modelleri üretiyor. Biz ise bütün modelleri üretiyor ve bütün modayı belirliyoruz. Renk olarak, model olarak, materyal olarak farklı farklı deriler üretebiliyoruz. Deriden öyle ürünler yapıyoruz ki, tekstille yarışacak duruma geldik."