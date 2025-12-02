Tekstil ve hazır giyimde 1 yıllık istihdam kaybı 100 bini aştı

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, son çeyrekte istihdam çıkışlarının yeni belirlenecek asgari ücret nedeniyle daha da artmasının beklendiğini dile getirdi. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun eylül verilerine göre, yıla 59 bin 101 şirketle başlayan iki sektörde firma sayısı 9 ayda 54 bin 782’ye geriledi. Böylece ocak–eylül döneminde toplam 4 bin 319 şirket kapandı ve sektörde yıllardır görülmeyen bir çözülme yaşandı.

İstihdam tarafındaki tablo da en az şirket sayısı kadar çarpıcı. Aynı dönemde sektörde çalışan sayısı 959 bin 395’ten 873 bin 178’e düştü. Yani yalnızca dokuz ayda 86 bin 217 kişi işini kaybetti. Son bir yıllık toplam kayıp ise 103 bin 111 çalışan seviyesine ulaşarak sektörün istihdamda ivme kaybını net biçimde ortaya koydu.

Rakiplerde fark açılıyor

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, ihracatta gerilemenin devam ettiğini belirterek, “Özellikle ana pazarımız Avrupa Birliği’nde gerilemenin ve yıllardır gerçekleştirdiğimiz ihracat ortalamasının altına düşülmesinin daha da önemli bir veri. Sıkıntı orada daha da büyük. Genel ihracatta, mal ticaretinde rakiplerimizin toparlandığı bir dönemde bizim ekside olmamız sıkıntımızın ne kadar uzun süreceğinin ve boyutunun da ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Pandemi sonrası enflasyondan sonra yükselen faizler ile tüketim daralması olmuştu ama 2025’in başından itibaren rakiplerimiz toparlanmaya başlamış işlerini düzeltmişken bize yansımaması ve eksilmenin devam etmesi aslında alınan ekonomik kararların bizi ne kadar ayrıştırdığı da önemli bir gösterge. Bu bizim için hem şirket kapanışlarında hem de istihdam çakışlarında durumu çok net özetliyor” dedi.

Son çeyrekte daha da artacak

Peki son çeyrekte nasıl bir performans bekliyor sektörü? Fayat, istihdam çıkışlarının son çeyrekte daha da artacağını dile getirerek, bunu şöyle açıkladı: “Yeni belirlenecek asgari ücret, kıdem tazminatı ve ihbar yüküne maruz kalmak istemeyen ve bu nedenle de küçülmeyi yıl bitmeden tamamlamak isteyen bir sektör tekstil ve hazır giyim sektörü. Çünkü 2026’nın ilk ayları için alınan sipariş miktarlarının çok kötü olduğunu görüyoruz. İhracat iklim endeksinde düzelme olsa da bizim sektör toparlanamadı. Hatta PMI verilerinde de en altlarda. Bu yakın gelecekte de siparişlerin iyi olmadığını gösteren başka bir veri. 2025 kötü bitecek yaklaşık 17 milyar dolar civarında ihracat ile kapatacağız” dedi. 2026 için ise Fayat, “Önümüzdeki yıl da çok farklı olmayacak. Zor geçecek. Fakat ikinci yarısının özellikle enflasyonu galiba düşürüyoruz verileri ile finansman maliyetleri bize yardımcı olabilir. Faizler düşerken dövizin de şu ankinden daha fazla salınarak enflasyonun üstünde bir devalüasyona izin verileceği bir patika bekliyoruz. O da önümüzdeki yılın bahar ayları ile başlayacağı için yılın ikinci yarısının ilkine göre daha iyi olmasını bekliyoruz. Yılın da baz senaryoda 17 milyar dolar ihracat ile kapanmasını, dramatik kapanmalar ve istihdam çıkışlarının da sınırlı kalacağını öngörüyoruz. 2026 geçiş yılı olacak ihracatta artış 2027 ile başlayacak” ifadelerini kullandı.