  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TMSF, Özçay İplik Tekstil'i satışa çıkardı
Takip Et

TMSF, Özçay İplik Tekstil'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Özçay İplik Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TMSF, Özçay İplik Tekstil'i satışa çıkardı
Takip Et

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı Özçay İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’neait mal, hak ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen 'Özçay İplik Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Muhammen bedeli 37.3 milyon TL olarark belirlenen Özçay İplik Tekstil'in satış ihalesi, 3 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

Taşıt kredisi oranlarında düşüş sürüyor! 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlarTaşıt kredisi oranlarında düşüş sürüyor! 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlarEkonomi
Öğrenci akını başladı, kiralık evlere talep patladı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları...Öğrenci akını başladı, kiralık evlere talep patladı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 12 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 12 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den rüzgar uyarısı! Termometreler 43 dereceyi gösterecek: İşte il il sıcaklık tahminleriMeteoroloji'den rüzgar uyarısı! Termometreler 43 dereceyi gösterecek: İşte il il sıcaklık tahminleriGündem

 

Ekonomi
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
B2B pazar yerleri ne kadar faydalı?
B2B pazar yerleri ne kadar faydalı?
Vergi mahkemelerinde dilekçe ret kararları
Vergi mahkemelerinde dilekçe ret kararları
Sat-yap modelinin sonuna mı geldik?
Sat-yap modelinin sonuna mı geldik?
Karışık gündem, farklı fiyatlamalar
Karışık gündem, farklı fiyatlamalar
Zekânı eksilterek 'Yapay’ı tamamlayamazsın
Zekânı eksilterek 'Yapay’ı tamamlayamazsın