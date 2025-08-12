TMSF, Özçay İplik Tekstil'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı Özçay İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’neait mal, hak ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen 'Özçay İplik Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Muhammen bedeli 37.3 milyon TL olarark belirlenen Özçay İplik Tekstil'in satış ihalesi, 3 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.