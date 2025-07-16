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İnşaat üretimi 14 ayın zirvesinde! En güçlü yıllık artış kaydedildi

TÜİK verilerine göre, inşaat üretim endeksi Mayıs 2025’te yıllık bazda yüzde 20,3 artarak 2024 Mart’tan bu yana en yüksek büyümeyi kaydetti. Bina inşaatı yüzde 23,3, bina dışı yapılar yüzde 10,1 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 17,4 artış gösterdi.

Haber Merkezi
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İnşaat üretimi 14 ayın zirvesinde! En güçlü yıllık artış kaydedildi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta yıllık bazda yüzde 20,3 artış kaydetti. Böylece yıllık bazda 2024 Mart'tan beri en yüksek artış kaydedildi. 

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 23,3, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 10,1 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 17,4 yükseldi.

İnşaat üretim endeksi mayısta aylık bazda ise yüzde 4,8 arttı.

Endeks, mayısta bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 5,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 2,7, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 3,4 artış gösterdi.

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