Nakdi krediler 20 trilyon TL’ye yaklaştı!

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Mayıs 2025 itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artarak 19.912 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayımlanan raporda, Mayıs 2025 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektörün; yüzde 4,9 ile inşaat sektörü, yabancı para nakdi kredilerin toplam nakdi krediler içindeki payı en yüksek olan sektörün ise yüzde 84 ile enerji sektörü olduğu kaydedildi.

Raporda şöyle denildi:

"Nakdi kredilerin 19.185 milyar TL’si bankalar (64 banka), 277 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri (21 finansal kiralama şirketi), 241 milyar TL’si faktoring şirketleri (48 faktoring şirketi) ve 208 milyar TL’si finansman şirketleri (24 finansman şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı yüzde 2,5 oldu

Tasfiye olunacak alacaklar 2025 yılı mayıs ayı itibarıyla 513 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 490 milyar TL’si bankalara; 12 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 7 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 4 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Mayıs 2025 itibarıyla, bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 2,5 oldu.

Döviz krediler yüzde 53 arttı

Ticari krediler yüzde 39 artarak 15,3 trilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde gerçekleşti.

Nakdi kredileri içinde TL krediler önceki yıla göre yüzde 28 artarak 7.780 milyar TL olurken; YP krediler ise yüzde 53 artarak 7.487 milyar TL olmuştur. YP kredilerin nakdi krediler içindeki payı yüzde 49 seviyesinde gerçekleşti. Toplam gayri nakdi krediler bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 42 artarak 7.234 milyar TL oldu. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 32 ile en yüksek paya sahip sektör oldu. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörü oldu.

Tasfiye olunacak alacaklarda en yüksek sektör: İnşaat

Mayıs 2025 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,9 ile inşaat sektörü olurken; yabancı para nakdi kredilerin toplam nakdi krediler içindeki payı en yüksek olan sektör ise yüzde 84 ile enerji sektörü oldu.

Bireysel krediler yüzde 45 arttı

Bireysel krediler 4,6 trilyon TL’yi aştı. Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 45 artarak 4,6 trilyon TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman şirketleri tarafından kullandırılan 25 milyar TL’lik bireysel kredinin 12,8 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluştu. Bireysel kredilerin yüzde 49’unu kredi kartları, yüzde 25’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 13’ünü konut kredileri, yüzde 2’sini taşıt kredileri ve yüzde 13’ünü kredili mevduat hesabı oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan müşterilerin sayısı 42,4 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 1,7 milyon kişi artarak 42,4 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 110 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İlk defa kredi kullananlar

Mayıs ayında 207 bin kişi ilk defa kredili mevduat hesabı, 192 bin kişi ilk defa kredi kartı, 118 bin kişi ilk defa tüketici kredisi kullanırken, ilk defa taşıt kredisi kullanan kişi sayısı 15 bin oldu. 14 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

Bireysel kredi kartı limit kullanım oranı yüzde 22 oldu

Bireysel kredi kartlarında 0-100.000 TL limit aralığındaki kişi sayısının oranı yüzde 43 iken söz konusu aralığın tutar olarak payı yüzde 8’dir. Mayıs ayı itibariyle bireysel kredi kartlarındaki 9,9 trilyon TL’lik toplam limitin kullanım oranı yüzde 22 oldu.

İstanbul, bireysel kredide en yüksek paya sahip olan il

Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul yüzde 27, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7’lik bireysel kredi payına sahiptir. Tunceli, Kahramanmaraş ve Adıyaman son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan iller oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.