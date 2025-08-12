B2B pazar yerleri ne kadar faydalı?

E-ticaret, kaçınılmaz tırmanışını sürdürürken, Covid 19’un verdiği gazla da büyüme hızını roketledi.

İnternet üzerinden alışveriş tarzına tüketicilerin bu yoğun ilgisinin işletmeler arası ticarete, başka bir deyişle B2B ilişkilere de bulaşması beklenmeyen bir olay değildi.

Nitekim son yıllarda internette, B2B Pazar yerlerinde ciddi bir artış, çeşitlenme ve odaklanmalar görülüyor

Windows 98 işletim sistemi ile çalışan bilgisayarımı aldıktan sonra, hafızam beni yanıltmıyorsa, ilk tanıştığım B2B site EC Plaza olmuştu ki kuruluşu 1996 imiş.

O yıllarda buradan faydalanarak, danışmanlık verdiğim bazı işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile iletişim kurduğum Uzak Doğu firmalarından ithalat yapmıştık.

Ancak bu sitenin bize faydası sadece tedarikçilerle iletişim kurmak olmuştu.

İlişkiye geçtikten sonra yaptığımız ticaret ise tamamen klasik usullerle yapılan dış ticaretti.

Aradan uzun yıllar geçmiş olmasına karşın, hala o siteden bize erişip sorgulama yapıldığı oluyor.

Bugün itibariyle B2B ortamında çalışan site, pazaryeri, portal v.b. adına ne derseniz deyin birçok elektronik platform var.

Fiyatlar muhtelif, servisler farklı veya benzer, azıcık bedava gel gel vereni veya vermeyeni, güvenilirlikleri değişken olan, nerdeyse sayamayacağımız çoklukta site internette yerini almış ve hatta her geçen gün artıyorlar.

Devletimizin bu sitelerden bazılarının üyelik ücretlerine destek vermesi üzerine de hülle yapan Ali Baba sitesinden perakendeci Ali Express doğmuştu.

Bu arada, bu destek sonrası sitelerin üyelik ücretlerindeki fırsatçı yükselişler de hatırlarımızdadır.

B2B sitelerinde olmak faydalı mıdır?

Elbette uygun Pazar yerlerinde olarak, görünürlüğümüzün sağlanması ve arttırılması önemlidir.

B2B pazar yeri üzerinden ticaret yapmak, genellikle alıcıya güven verir.

Çünkü bu platformların öne çıkanları, güvenilir ve şeffaf işlem ortamı sağlarlar.

Bu da dolandırıcılık riskini azaltabilir.

Ancak bu tür sitelerin sağladığı kolaylıkların daha ziyade “ Raftan al sat “ tarzında ticareti yapılabilen, satışa hazır ürünler için uygun olabileceğini akılda tutmak gerekir.

Zira özel, teknik, denetim ve/veya gözetim gerektiren ürünlerin ticaretinin buralardan yapılmasının sıkıntı yaratması kaçınılmazdır.

Ve fakat bu tür ürünler için de B2B siteleri, üretici/tedarikçi ile alıcı/ithalatçı buluşması için ideal yerlerdir.

Bir tür sanal fuarlardır dersek çok da yanlış olmaz.

Amma bilge insanlar “ Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değsin “ demiş.

Bu nedenle, B2B sitesi üzerinden çalışmak istiyorsak bazı kıstasları masaya yatırıp değerlendirmek faydalı olacaktır.

İşler B2C sitelerindeki gibi kolay değildir karmaşık olabilir .

Bu sitelere verdiğiniz para ile oralarda harcadığınız emek ve zaman, elinize ne geçmesini sağlayacak?