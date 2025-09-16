İhracat elemanım böyle olsun

İş ilanları arasında çok renkli olanlar ara sıra paylaşımlara ve ciddi, komik, sert, alaycı v.b. tarzlarda yorumlara yol açabiliyor.

Bu yorumların altında yatan neden ise iş ilanını yayınlayanların, hangi niteliklerde eleman aradıklarının dışında, işin gerektirdiğinden bir hayli uzak olan nitelikleri vurguluyor olmaları.

Ara sıra değişik ortamlarda, dış ticaret konusunda çalışacak eleman arayanları ilanlarına göz gezdiriyorum. Görünen o ki bu ilanları verenlerin hayli yüksek orandaki bir çoğunluğu, kopyala yapıştır yaparak çağrıya çıkmışlar.

Oysa, aynı konuda bile olsa, her işletmenin ihtiyaçları ve iç dinamikleri kendine özgüdür. Benzerlikleri yadsımak olası değil amma nüansları da ihmal etmemek gerekli.

Bu nedenle işletmelerin eleman alma çağrısı yapmadan önce bir ihtiyaç analizi yaparak, istihdam edecekleri elemana neden ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçlarını, alınacak olan elemanın hangi nitelikleri ile karşılayabileceklerini tartışıp yazıya dökmeleri gereklidir.

İhracat elemanı özelinde konuşacak olursak…

Yurtdışı pazarlama yapacak bir eleman mı alacaksınız?

Yurtdışına satışı yapılmış ürünlerin ihracat operasyonlarını yürütecek birileri mi gerekli?

Ya da az ödeyelim çok verim alalım deyip, almışken her ikisini de yapan birisi mi olsun?

Operasyonlar konusunda her ne kadar deneyimli gümrük müşavirliği firmaları işletmeye bir miktar destek sağlayabilse de pazar araştırmaları ve satış konusunda eleman gerekli oluyor.

İhracat elemanının pazar araştırması yapabilmesi gerek şart

Bugün YouTube okulundan mezun olmaya niyet ederek çalışan birisinin, inanın bana, dış ticaret konusunda yüksek lisans yapmış birisinden daha nitelikli olabileceği olasıdır.

Pazar araştırması mı diyorsunuz? Yapay zeka kullanarak yapılanları dahil olmak üzere her türü orada mevcut. Açıp, dinleyip, uygulayıp öğrensinler öğrenin.

Bu pazar araştırma işini yapabiliyor mu derseniz, çağırın gelsin test edin. İşletmenizde sizin ofisinizde bir deneme yapsın bakın. Sonucu bir bilene kontrol ettirin emin olun.

Yabancı dil seviyesi çok önemli

Güvendiğiniz birisi ile o yabancı dili kullanarak telefonla görüşme yaptırın. Yüz yüze görüşme daha kolaydır. Telefonda kendisini rahat ifade edebiliyorsa, sorun çözülmüştür.

Pazarlarla iletişim kurabilmeli

Firmanızı o anda tanıdığı kadarı ile olası bir müşteriye sizi tanıtmak için bir mektup yazmasını isteyin ve yazılanı kontrol edin veya ettirin.

Planlama yapabilmeli

Bir iş planını yapmasını isteyin. Kendisinden istenilen işleri nasıl yapacağı konusunda size bir plan verebilip veremeyeceğine bakın.

Bu planın içeriğine koyacağı gereç, zaman, bütçe vb. unsurların içeriklerini açıklasın.

Kişisel iletişimine bakın

Sizlerle kuracağı iletişimde ne kadar rahat ne kadar gergin gözlemleyin.

Görüşmeyi de özellikle konuştuğu yabancı dilde yapmayı teklif edin ve ısrarlı olun. O Dili iyi bilen birisinden destek alın ve değerlendirin.

Unutmayın “Başarı hazırlık ister.”

İşe alınacak elemanın nitelikleri gerçek ihtiyaca göre belirlenirse, bundan işletme kazançlı ve eleman mutlu çıkar.