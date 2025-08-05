Müşteri bilgisi adres midir?

İhracat pazarlaması yapmaya çalışan veya ihracat bölümünü yöneten birçok kişinin, ihracat satışlarına ulaşmanın en kısa yolu olarak, olası müşteri adreslerinin bulunmasına çok önem verdiklerini görüyorum.

Adres tabii ki önemlidir.

Çünkü sonunda gideceğimiz, muhataplarımızı bulacağımız noktayı belirler de….

Oraya gidene kadar yapılması gerekenleri göz ardı edip, hemen e-posta yazmaya çalışmak ya da telefona sarılmak ne kadar doğrudur?

Adres, müşteriye ait verilerin belki de en küçük parçalarından birisidir.

Bir başka temelsiz heyecan yaratan nokta da Konşimento Bilgileri satın alarak müşteri elde edebileceğini sanmak.

Bu bilgiler hiç mi önemli değildir?

Elbette kullanılabilir bilgi içerirler ve kullanmasını bilene fayda sağlayabilir.

Ancak bunları salt gerçek olarak ele alıp pazarlama yapmaya çalışmak oldukça büyük hata olur.

Yıllar içerisinde tanıştığım bazı uluslararası ticaret firmalarının yöneticileri kritik satışlarını, kendi kurdukları off-shore aracı firmalar üzerinden yaparak, konşimento bilgisi ticaretinden korunduklarını belirtmişlerdi.

Öte yandan, çifte faturalama denilen uygulamanın, dünyanın her yerinde birçok işlemde yapıldığı da bilinmektedir.

O zaman bu bilgilere ne kadar ve nasıl güvenebileceğiz diye kendimize sormalıyız.

Öncelikle durup kendimize bir bakalım…

Kadim dostum Osman A. Ataç’ın sevdiğim sorusunu soralım “ Kim için ne yapıyoruz? ” derim.

Çünkü bu soruya vereceğiniz doğru cevaplar, o topladığınız bütün adreslerin ve satın aldığınız konşimento bilgilerinin kullanılabilmesini sağlayacak olan programı başlatacak olan giriş tuşudur.

Yerel pazarda yaptıklarınız, uluslararası pazarlarda yapacaklarınızdan çok da farklı değildir.

Büyük olasılıkla, halen üretip sattığınız bir veya birkaç ürününüzü, ufak tefek değişiklikler veya ayarlamalarla ihracat pazarlarına sunacaksınız. Eğer yerel pazardaki faaliyetlerinizi, müşterilerinizi doğru tanımlayabilirseniz, ihracat için topladığınız veriler işe yarayacaktır. Çünkü ancak o zaman ihracatınızın rotasını çizebileceksiniz.

Aklımızdan çıkarmamamız gereken en önemli nokta firmalarla değil, yöneticileri ile muhatap olduğumuzdur.

Muhatabımız binalar, ekipmanlar veya teknolojileri değil, onları yöneten, işletmelere yön veren kişilerdir.

Adresler, onların bulunduğu yerleri belirler.

Konşimento bilgileri, onların verdiği kararların sonuçlarını gösterir.

Adresleri bulduk, konşimento bilgilerini satın aldık da olası muhataplarımızı bilebildik mi?

Nasıl olacak bu iş mi dediniz?

Sorunuz bu ise ihracat pazarlaması ve yönetiminde daha çok fırın ekmek yemeniz gerekecek.

Sosyal medya, yapay zeka araçları ne güne duruyor. Ancak kişi ve firma isim benzerliklerinin sizleri ve hatta yapay zekayı nerelere sürükleyebileceğini unutmayın.

Konşimento bilgileri ve adresler yol gösterir.

Satışı garantileyen, stratejinizdir.