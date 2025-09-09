İhracat elemanını nasıl isterdiniz?

Son yıllarda kaç kez karşılaştım…

Mehter takımı yürüyüşü gibi adımlarla ilerleyen ihracat satışlarının, daha düzenli bir hale getirilmesi için firmaya yabancı dil ve genellikle İngilizce bilinen bir eleman alınıyor.

Firmanın ihtiyacı sadece yabancı dil bilgisine indirgendiği için de bu özelliği taşıyan herhangi birisi bulunduğunda olay çözülecek diye düşünülüyor.

Yabancı dil bilgisi aranması doğru mudur?

Elbette doğrudur işin adı dış ticaret ve çalışılacak ülkeler yabancı.

Hatta farklı birkaç dil konuşulan işletmelerin ihracat pazarlarında şansının daha çok olabileceği de yadsınamaz bir gerçek ki bunu görüp tedbirini buna göre alan epeyce de firma var.

Amma siz tasarruf tedbirleri kapsamında bir bütçe ile hareket etmeye çalışırsanız ve ihracat sorumlusu pozisyonunun hakkı olan maaşı, mümkün olabilecek en alt seviyeye çekerseniz, elinizde sadece yabancı dil için düşünülen küçük bir farkla alabileceğiniz beyaz yaka çalışanı olur.

O zaman da ortaya açıkça dökemediğiniz beklentilerinizi karşılayamayan bir eleman çıkar.

Her zaman vurguladığım üzere, ihracat sorumlusu olabilmenin tek şartı sadece yabancı dil bilgisi olsa idi yabancı dil öğretmenlerinin üzerine ihracat piyasası nurları saçılırdı.

Danışmanlık ve eğitim çalışmalarım süresince sektörde karşılaştığım yabancı dil öğretmenlerinin sayısının oldukça az olduğunu söylersem inanın bana.

Bu arada, son zamanlarda piyasada yaygın bir şekilde yer alan tercüme aygıtlarını da kurtarıcı gibi görenlere de hayretle baktığımı ifade etmek isterim.

İhracat sorumlusu olarak alacağınız eleman, başka bir sektörde ihracat konusunda çalışmış bile olsa sizin işinizi öğrenmesinin ne kadar zaman alabileceği düşünmeniz gerekmez mi?

Gıda piyasasında çalışmış bir kişinin, otomotiv yedek parçası piyasasında çalışabilmesi için ihtiyacı olanlar nelerdir ve zaman ne kadardır acaba?

Pazar araştırması, pazarlarla iletişim konusundaki temel bilgiler olmazsa olmaz değerlerdir.

Ancak her sektörün ve ürünün pazar özellikleri ve dinamikleri birbirinden oldukça farklıdır.

Hatta aynı sektörün farklı bölümlerinde bile işler ciddi boyutta farklı olabilir.

Mesela taze meyve sebze pazarı ile bakliyat veya tahıl pazarını karşılaştıracak olursak, pazarlama ve satış dinamiklerinin ne kadar farklı olacağı açıklamaya gerek bile duyulmaz.

Sadece işletmeye uyum sağlanması bile zaman gerektirir.

Siz bir de zaten ihracat pazarlaması ve operasyonları konusunda bilgisi yetersiz bir eleman almışsanız, onun sudan çıkmış balık gibi farklı bir yaşam ortamına uyum sağlaması için gereken zamanı iyi tahmin etmeniz gerekmez mi?

Hele bir de bu elemanı işten kaytaracak gibi ilginç bir nedenle eğitim programlarına, seminerlere, bilgilendirme toplantılarına yollamazsanız kazançtan kaybedileceklerin sorumlusu kimdir?

Tecrübeli bir eleman buldunuz ve alacaksınız diyelim…

Unutmayınız ki bu elemanı maddi ve manevi olarak tatmin etmediğiniz takdirde, masasının ne zaman boşalacağı konusunu düşünmeniz gerek.

Sonuç olarak, sadece yabancı dil biliyor diye işe aldığınız kişiden altı ayda ihracat yapmasını beklemek ne kadar doğrudur?