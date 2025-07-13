Elektrik tüketimi akşam saatlerinde zirve yaptı!

Türkiye’de dün günlük bazda 1 milyon 86 bin 148 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 79 bin 353 megavatsaat olarak gerçekleşti. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, en yüksek saatlik tüketim 49 bin 654 megavatsaat ile saat 21.00’de, en düşük tüketim ise 36 bin 513 megavatsaatle saat 07.00’de kaydedildi.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı

Günlük bazda dün 1 milyon 86 bin 148 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 79 bin 353 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. Türkiye, dün 14 bin 50 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 355 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.