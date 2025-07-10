TPAO’dan ultra derin sondaj gemisi hamlesi

Mehmet KAYA - ANKARA

EKONOMİ’nin ulaştığı yetkililer bu konuda henüz bir yorum yapmak istemediklerini belirttiler. Diğer yandan, haberler gemi ticareti konusunda uzmanlaşmış danışmanlık şiketi Clarksons’a dayandırıldı. West Dorado ve West Draco adlı gemiler için bazı kaynaklarda gemi başına 245 milyon dolar ve her iki geminin hazır hale getirilmesi için 80 milyon dolarlık bir tutarla satın alındığı belirtiliyor. Bazı kaynaklarda ise toplamda 490 milyon dolarlık bir tutar yer aldı. Her iki geminin, yedinci nesil, ultra derin açık deniz sondaj yeteneği olduğu belirtiliyor.

Yayınlanan haberlerde, 2014 yılında Samsung tarafından yapılan gemilerin sipariş eden şirketin vazgeçmesi nedeniyle kiralanarak işletmeye alındığı, 2024 yılında ise Norveç merkezli Diamond Offshore firmasının bu iki gemi ile birlikte üçüncü bir geminin pazarlama haklarını satın aldığına yönelik bilgiler bulunuyor. Türkiye’nin bu şirketten satın alma yaptığı tahmin ediliyor.

Gemilerin alımıyla, Türkiye’nin Libya, Doğu Akdeniz ve Pakistan kıyılarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini duyurmasının yakın zamanlarda olması dikkat çekti. Yine bu ay içinde Somali açıklarında gaz ve petrol için sismik araştırmalarını tamamlayan Oruç Reis Türkiye’ye dönerek Karadeniz’de yeni görev için hazırlanmaya başlamıştı. Karadeniz’de de Sakarya gaz sahasında yeni keşifler olabileceğine yönelik bilgiler bulunuyor.

Türkiye’nin TPAO sahipliğinde 4 sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi bulunuyordu. Satınalmalar teyit edilirse, ikisi ultra derin olmak üzere 6 sondaj gemisine ulaşılacak.