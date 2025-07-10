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Fed yetkilisi: Gümrük vergilerinin etkisini bilmek için erken

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, gümrük vergilerinin enflasyon ve ekonomi üzerindeki kalıcı etkisinin henüz net olmadığını belirtti.

Haber Merkezi
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Fed yetkilisi: Gümrük vergilerinin etkisini bilmek için erken
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St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Perşembe günü St. Louis'de Resmi Para ve Finansal Kurumlar Forumu tarafından düzenlenen bir etkinlikte, "Tarifelerin oturması zaman alacak. Bu yılın 4. çeyreğinde veya gelecek yılın 1. veya 2. çeyreğinde tarifelerin ekonomiye hâlâ etki ettiği bir senaryo var" dedi.

Musalem, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, tarifelerin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğini ve işgücü piyasasını zayıflatacağını belirterek, politika yapıcıların enflasyon beklentilerini yakından takip etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Politika yapıcılar bu yıl borçlanma maliyetlerini sabit tuttular, ancak yetkililerin 2025'in ikinci yarısında ne kadar faiz indirimi bekledikleri konusunda görüş ayrılıkları var.

Dün yayımlanan Fed'in Haziran ayı politika toplantısının tutanakları da görüş ayrılığını ortaya koymuştu. Katılımcıların çoğu, vergilerin daha kalıcı bir etkiye sahip olma riskine dikkat çekerken, birkaçı ise vergilerin uzun vadeli enflasyon beklentilerini etkilemeden tek seferlik bir fiyat artışına yol açacağını beklediklerini söylemişti.

Fed yetkilileri 29-30 Temmuz tarihlerinde bir araya gelecek. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını Eylül ayında düşürmesini bekliyor.

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