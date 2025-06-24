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Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satışa çıkardı!

Mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan eden Aysunzade Tekstil, Samsun’daki fabrikasını 115 milyon TL bedelle satışa çıkardı. Ünlü markalara üretim yapan şirket, yaşadığı ekonomik krizden çıkmak için varlıklarını değerlendirmeye çalışıyor.

Haber Merkezi
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Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satışa çıkardı!
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Küresel ekonomik krizin etkisiyle Türkiye'de birçok firma iflas ederken, bu zincire son olarak Türk tekstil devi Aysunzade Tekstil eklendi.

115 milyon liraya satışta

Mali darboğazdan kurtulamayarak konkordato ilan eden ve Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan dev şirket, Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan modern fabrikasını 115 milyon TL'ye satışa sundu. Bu adım, firmanın borçlarını yapılandırma ve finansal yapısını güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Moda sektöründe önemli bir tedarikçi konumundaydı

Aysunzade Tekstil, uzun yıllardır hazır giyim ve hızlı moda sektöründe önemli bir tedarikçi konumundaydı. Ancak artan hammadde maliyetleri, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve küresel talepteki dalgalanmalar, şirketi zor durumda bıraktı.

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