Henkel, Ankara’yı üs olarak seçti

MARUF BUZCUGİL/ANKARA

Türk Henkel, 7 milyon Euro yatırımla Türkiye’deki tüketiciye yönelik temizlik ve kozmetik ürünleri üretimini Ankara’daki Tüketici Markaları Fabrikası’nda tek çatı altında birleştirdi. Türk Henkel, bu yatırımla birlikte, Ankara’da daha esnek ve çevik bir tedarik zinciri yönetimine geçiş yaptı. Şirketin, Ankara’daki fabrikası temizlik ve kozmetik ürünleri alanında dünyadaki dördüncü, Avrupa’daki ikinci ve Orta Doğu’daki en büyük üretim tesisi konumunda. 80 bin metrekare açık alan ve 40 bin metrekare kapalı alanda kurulu tesiste 200’ün üzerinde çalışan görev yapıyor.

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, EKONOMİ’nin sorularını şöyle yanıtladı:

■ Henkel’in global faaliyetleri içerisinde Türk Henkel’in yeri ve önemi nedir?

Türkiye’de yaklaşık 850 kişilik bir ekiple Henkel’in global başarısında etkin bir rol üstleniyoruz. Türkiye, yıllardır Henkel’in global büyümesine en çok katkı sağlayan ilk 10 ülkeden biri konumunda. Toplam 38 markamızla hayatın her alanında varız. Kocaeli’de Gebkim Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikası, İstanbul’da Tuzla yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikası ve Ankara’da Tüketici Markaları Fabrikası olmak üzere, Türkiye'de 3 noktada üretim gerçekleştiriyoruz. Tüketici Markaları İş Birimi'mizde Çamaşır ve Ev Bakım kategorisinde aktif olarak satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin %80'inden fazlasını Türkiye'de üretmekteyiz. Saç Bakım kategorisi altında satışa sunduğumuz ürünlerin %84'ü ülkemizde üretiliyor. Yapıştırıcı Teknolojilerinde ise yerli üretim oranımız %69. Türkiye'de üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin bir kısmını ise Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Afrika, Asya ve Türki Cumhuriyetleri de kapsayan geniş bir ağ ile toplam 30 ülkeye ihraç etmekteyiz.

■ Bugüne kadar gerçekleştirilen toplam yatırım tutarı nedir? Yeni yatırım planları var mı?

Son 10 yılda Türkiye’ye toplam 100 milyon Euro’ya varan bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımızı özellikle endüstriyel iyileştirmeler, endüstri 4.0 altyapısı ve sürdürülebilirlik gibi alanlara odaklanarak hayata geçirdik. 2025 yılında yatırımlarımızı artırarak mevcut büyümemizi daha da hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda daha fazla tüketiciye ulaşmak ve hane penetrasyonumuzu artırmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz.

■ Şirketin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm noktasındaki faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Henkel'de sürdürülebilirlik, stratejik gündemimizin temelinde yer alıyor ve bu alanda sürekli ilerleme kaydettiğimiz çok net hedeflere sahibiz. 2023 yılında İstanbul Tuzla’daki Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrika’mızı karbon nötr hale getirdik. Gebkim Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrika’mızın 2025’te, Ankara Tüketici Markaları Fabrika’mızın da 2026’da karbon nötr olmasını hedefliyoruz. Ankara ve Gebkim Fabrikalarımızda yağmur suyunu yeniden değerlendirerek kullanıma aldık. Ankara Fabrika’mız, Henkel Tüketici Markaları Fabrikaları içerisinde yağmur suyu geri kazanımını hayata geçiren ilk fabrika oldu. Türk Henkel olarak, ‘Enerji Yönetimi İçgörü Ödülü’nü alan Türkiye’deki ilk şirket olduk.