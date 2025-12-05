BMC’ye German Design Award 2026’dan çifte tasarım ödülü

BMC “geleceğin mobilite çözümlerini bugünden üretme” vizyonu doğrultusunda tasarım ve inovasyona yaptığı yatırımların somut bir göstergesi olarak uluslararası ödülleri toplamaya devam ediyor.

Alman Tasarım Konseyi (German Design Council / Rat für Formgebung) tarafından düzenlenen German Design Award 2026 kapsamında, BMC’nin 12 metre uzunluğundaki elektrikli şehir içi otobüsü PROCITY EV, Interior ve Exterior (İç ve Dış Tasarım) kategorilerinde Excellent Product Design – Passenger Vehicles ödüllerinin sahibi oldu.

1953 yılında Almanya Federal Meclisi’nin girişimiyle kurulan German Design Council tarafından verilen bu prestijli ödül, küresel ölçekte tasarımda mükemmeliyetin en saygın göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

German Design Award; Excellent Product Design, Excellent Communications Design ve Excellent Architecture olmak üzere üç ana kategoride düzenleniyor. Alanında uzman uluslararası jüri üyeleri başvuruları; yenilikçilik, estetik kalite, fonksiyonellik, kullanıcı deneyimi, sürdürülebilirlik ve marka kimliğiyle uyum kriterleriyle değerlendiriyor.

BMC, yenilikçi mühendisliği ve tasarım kabiliyetiyle global pazarda rekabet gücünü artırırken PROCITY EV gibi yeni nesil elektrikli araçlarıyla hem sürdürülebilir üretim çözümleri sunuyor hem de kullanıcı odaklı tasarım anlayışıyla fark yaratıyor.

BMC’nin PROCITY EV 12M modeliyle elde ettiği bu çifte başarı, şirketin ileri teknolojiyi, konforu ve çevreci çözümleri estetik tasarım anlayışıyla birleştiren vizyonunun uluslararası düzeyde takdir edildiğini ortaya koyuyor.

Sürdürülebilir ve çevreci ulaşımda BMC imzası

Türkiye’nin ilk doğalgazlı ve tam alçak tabanlı şehir içi otobüs üreticisi olarak birçok ilke imza atan BMC, düşük emisyonlu motorları ve elektrikli modelleriyle büyük şehirlerin en önemli sorunlarından biri olan hava kirliliğine karşı yenilikçi çözümler sunuyor.

8,5 metre, 9 metre, 10,7 metre, 12 metre ve 18 metre uzunluklarda solo veya körüklü; dizel, CNG ve elektrikli seçeneklerle üretilen son teknoloji otobüsler, şehirlerin çeşitli ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sağlıyor.

Türkiye şehir içi ulaşımında uzun yıllardır pazar lideri konumunda olan BMC, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine gerçekleştirdiği teslimatlar ve kazandığı ihalelerle küresel büyümesini sürdürüyor. Son olarak Almanya, İtalya, Polonya, Estonya, Portekiz, Çekya ve Makedonya’da gerçekleştirilen teslimatlarla uluslararası pazardaki konumunu daha da güçlendiriyor.

PROCITY+ 12M EV, geleceğin şehir içi ulaşımı

Yerli ve milli imkanları global iş birlikleriyle bir araya getiren BMC, Belçika’nın Başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Busworld Europe 2025’te elektronik teknolojiler ve sistem entegrasyonu alanında sektörün öncülerinden KIEPE ile geliştirdiği ortak proje kapsamında üretilen yeni nesil PROCITY+ 12M ve 18M modellerini ilk kez tanıttı. Yeni şehir içi otobüsler, yenilikçi tasarımı, çevreci teknolojisi ve yüksek konfor seviyesiyle sektör temsilcilerinden tam not aldı.

BMC PROCITY+ 12M EV, KIEPE ile geliştirilen son teknoloji batarya ve şarj sistemleriyle donatıldı.

· CC2 tipi şarj soketi veya pantograf sistemiyle uyumlu,

· %20’den %80 seviyesine yalnızca 2 saatte şarj olabiliyor,

· 362 kWh ve 434 kWh NMC batarya seçenekleri ile 350-450 km menzil sunuyor.

Elektrikli çekiş sistemi, hızlı şarj kabiliyeti ve sıfır karbon emisyonuyla şehir içi ulaşıma yeni bir standart getiren PROCITY+ 12M EV, yolculara konforlu, çevreci ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlıyor.