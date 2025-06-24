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Japonya, ülke sınırları içindeki ilk füze denemesini yaptı

Japonya, kendi sınırları içinde ilk kez füze tatbikatı yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Japonya, ülke sınırları içindeki ilk füze denemesini yaptı
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Japon ordusundan yetkililer, ülkenin kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası'ndaki atış alanında füze tatbikatı yapıldığını açıkladı. Yetkililer, ülke sınırlarındaki ilk füze tatbikatına Savunma Kuvvetlerinden yaklaşık 300 askerin katıldığını belirtti.

Sonuçlar henüz değerlendirme aşamasında

Tatbikatın, kıyıdan yaklaşık 40 kilometre açıkta bulunan ve içinde insan olmayan bir tekneye karşı Type-88 tipi kısa menzilli gemisavar füzelerle yapıldığını kaydeden yetkililer, sonuçların henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti. Japonya daha önceki füze denemelerini ABD ve Avustralya gibi diğer ülkelerin topraklarında yapmıştı.

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