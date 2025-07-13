Ankara'da 26 katlı binada yangın: Ekipler sevk edildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın diğer katlara sıçradı

Alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yangında dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin de dumandan etkilendiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Çok sayıda kişi yangından etkilendi

Bölgeye gelen ekipler, bazı bina sakinlerini tahliye etti. Yangından, aralarında bebekler, çocuklar ve itfaiye erlerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin etkilendiği bilgisine ulaşıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kişiler, ambulanslarla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, tahliye çalışmaları devam eden binada üst katlarda bulunan bina sakinlerine ulaşmaya çalışıyor.

UMKE ekipleri yaralılara müdahale ediyor

UMKE ekipleri, bölgeye "acil müdahale çadırı" kurarak burada yaralılara müdahale ediyor.

Çevre güvenliği alan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Mansur Yavaş: 26 kişi de itfaiye yardımıyla çıkarıldı

Mansur Yavaş, Alacaatlı Mahallesi'ndeki 26 katlı binada çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Yavaş, "Yangın elektrik şaftından çıkarak yukarı katlara yayılmış ama dairelerde bir şey yok. 26 kişi de itfaiye yardımıyla çıkarıldı, hastanedeler. Şu ana kadar kötü bir şey duymadık. Kötü olduğu söylenen güvenlik görevlisinden de iyi haber aldık" dedi.