Prof. Dr. Pala 2 askerin şehit olmasına isyan etti: Çölde susuz mu kaldı bu askerler?

Hatay İskenderun'daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini yapan iki askerimizin "aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliğinden" şehit olması, Türkiye'nin yüreğine ateş düşürdü.

Hatay'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmışlardı: 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan bu açıklama, kamuoyunda "Birlik sınırları içinde bu nasıl olabilir?" sorusunu ve büyük bir öfkeyi beraberinde getirirken, en sert tepkilerden biri Halk Sağlığı Uzmanı ve CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala'dan geldi.

"Üzüntümüz öfkemize karışıyor"

MSB, İskenderun'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye sevk edilen 7 askerden Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. İlk otopsi raporuna göre ölüm nedeninin "aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği" olarak açıklanması, "ihmal" iddialarınıgündeme getirdi..

Aynı zamanda bir halk sağlığı profesörü olan CHP'li Kayıhan Pala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla skandal olarak nitelendirilebilecek duruma isyan etti. Pala, resmi açıklamaya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Aşırı sıvı kaybına bağlı ölüm!' Çölde susuz mu kaldı bu yurttaşlar? Askerlik temel eğitimi sırasında ölüm kabul edilemez! Yedi kişi birden… Üzüntümüz öfkemize karışıyor."

Pala, şehitlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, "Konuyu takip edeceğiz" diyerek olayın peşini bırakmayacaklarının sinyalini verdi.