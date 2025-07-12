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Kapıkule sınırında yoğunluk rekoru kırıldı: 26 bin gurbetçi yurda giriş yaptı

Gurbetçilerin baba ocağına yolculuğu Kapıkule’de yoğunluk oluşturdu. Bugün 16 saatte 6 bin 192 araç ve 26 bin kişiyle sınır kapısı, yaz sezonunun en hareketli gününü yaşadı.

Haber Merkezi
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Kapıkule sınırında yoğunluk rekoru kırıldı: 26 bin gurbetçi yurda giriş yaptı
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Avrupa’dan memlekete dönüş heyecanı Kapıkule Sınır Kapısı’nda rekor girişe sahne oldu. 16 saatte 6 bin 192 araçla yaklaşık 26 bin gurbetçi, vatan hasretini dindirmek için Türkiye’ye giriş yaptı.

Uzun kuyruklar oluştu 

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Yıllık izinlerini baba ocağında geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Yıllık izinlerini baba ocağında geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Okullar tatil oldu, gurbetçiler ‘vatan’ yoluna çıktı

Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde dün okulların yaz tatiline girmesi sonrası sınır kapılarında trafik yoğunlaştı.

Bugün 16 saatte 6 bin 192 aracın geçiş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye yaklaşık 26 bin gurbetçi giriş yaptı.

Ekipler yoğun çalışıyor

Hem polis hem de gümrük çalışanları sahada beklemelerin artmaması için yoğun çalışıyor. 

Kapıkule'de, 12 peronda 24 polis ve 24 gümrük personeli 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile gümrük yetkililerinin de sahada olduğu Kapıkule'de gurbetçiler, yoğunluğa rağmen çok beklemeden giriş işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

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