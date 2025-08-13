Suriye ve Türkiye arasında kapsamlı askeri iş birliği

Türkiye ve Suriye Savunma Bakanlıkları, iki ülke arasında savunma alanında kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre, anlaşma Suriye Arap Ordusu’nun kapasitesini artırmayı, kurum ve yapısını modernize etmeyi ve güvenlik sektöründeki reform sürecini desteklemeyi hedefliyor.

Anlaşma kapsamında şu maddeler yer alıyor:

- Düzenli askeri personel değişimi: Harekât hazırlığını artırmak ve birlikte çalışma becerisini geliştirmek amacıyla özel eğitim kurslarına katılım sağlanacak.

- Uzmanlaşmış beceri eğitimi: Terörle mücadele, mayın temizleme, siber savunma, askeri mühendislik, lojistik ve barışı koruma operasyonları gibi alanlarda, uluslararası en iyi uygulamalara uygun programlar yürütülecek.

- Teknik yardım: Askeri sistemlerin, örgütsel yapıların ve komuta kabiliyetlerinin modernizasyonunu desteklemek üzere uzman personel gönderilecek.

Yetkililer, anlaşmanın Suriye Arap Ordusu personelinin profesyonel ve uluslararası standartlara uygun şekilde eğitilmesine katkı sağlayacağını ve böylece eğitimsiz grupların yol açabileceği ihlal risklerinin azaltılmasının amaçlandığını açıkladı.