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Brezilyalı golcü Trabzonspor’da! Felipe Augusto ile imzalar atıldı

Trabzonspor, transferde ses getirdi! Cercle Brugge’ün Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto, 5 milyon Euro bonservis ve 4+1 yıllık sözleşmeyle bordo-mavili ekibin yeni yıldızı oldu.

Haber Merkezi
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Brezilyalı golcü Trabzonspor’da! Felipe Augusto ile imzalar atıldı
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Bordo-mavililer, hücum hattını güçlendirdi! 4+1 yıllık anlaşmayla Felipe Augusto’yu kadrosuna katan Trabzonspor, yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Augusto 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Belçika'nın Cercle Brugge kulübünün Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sağlık kontrolünden geçirildi

Bordo-mavililer, Felipe Augusto'yu Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kadrosuna kattı.

Trabzonspor’dan 5 milyon euroluk hamle

Kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva'nın kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cercle Brugge Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000 Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1.000.000 Euro garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.

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