Brezilyalı golcü Trabzonspor’da! Felipe Augusto ile imzalar atıldı
Trabzonspor, transferde ses getirdi! Cercle Brugge’ün Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto, 5 milyon Euro bonservis ve 4+1 yıllık sözleşmeyle bordo-mavili ekibin yeni yıldızı oldu.
Bordo-mavililer, hücum hattını güçlendirdi! 4+1 yıllık anlaşmayla Felipe Augusto’yu kadrosuna katan Trabzonspor, yeni sezona iddialı hazırlanıyor.
Augusto 4+1 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Belçika'nın Cercle Brugge kulübünün Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sağlık kontrolünden geçirildi
Bordo-mavililer, Felipe Augusto'yu Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kadrosuna kattı.
Trabzonspor’dan 5 milyon euroluk hamle
Kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva'nın kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cercle Brugge Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000 Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1.000.000 Euro garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.