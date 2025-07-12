Milli futbolcu Orkun Kökçü Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu Orkun Kökçü, İstanbul'a geldi.

Başkan Serdal Adalı'nın almaya gittiği Orkun Kökçü, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan havalanan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Taraftar havalimanında karşıladı

Çok sayıda taraftarın saatlerce beklediği Orkun'u havalimanında ikinci başkan Hakan Daltaban ile asbaşkan Murat Kılıç karşıladı. Milli futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Bu sırada taraftarlar büyük coşku yaşadı.

"İyi bir oyuncu ve ruh transfer ettik"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ikinci başkan Hakan Daltaban, "Çok heyecanlı ve mutluyuz. Camianın Orkun'a, Orkun'un da Beşiktaş'a olan sevgisini karşılıksız bırakamazdık. Orkun çok iyi bir futbolcu ama ötesinde çok iyi bir Beşiktaşlı. Camiaya hem iyi bir oyuncu hem de iyi bir ruh transfer ettik" diye konuştu.

"Orkun'a 'Yuvana hoş geldin' diyoruz"

Asbaşkan Murat Kılıç da Orkun'un Beşiktaşlı olduğunu belirterek, "Beşiktaş formasını çok özel bir futbolcuya giydirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Orkun'a 'Yuvana hoş geldin.' diyoruz. Taraftarımızın Orkun'a olan sevgisi ve isteği, Orkun'un büyük aşkı ve özlemini karşılıksız bırakamazdık. Yönetim kurulu olarak hızlı hareket ettik. Başkanımız gece gündüz demeden transferin gerçekleşmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü: Şampiyonluklara oynayacağız

Milli futbolcu Orkun Kökçü de siyah-beyazlı takıma geldiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaş'ıma transfer oldum. Bu güzel taraftarların önünde oynayacağım. Bu benim için gurur verici bir şey. Zamanında ben de tribünlerde oldum, maçlara geldim. Bu arma için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şampiyonluklara oynayacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız. Aile olarak mutlu bir şekilde devam edeceğiz. Çok sabırsızlanıyorum ve heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.

Orkun Kökçü'nün futbol hayatı

Futbol hayatına doğduğu Hollanda'da başlayan Orkun, Feyenoord'da profesyonel oldu. Hollanda temsilcisiyle 175 resmi maça çıkan Orkun, 32 kez fileleri havalandırdı. Orkun Kökçü, 2023-2024 sezonu öncesinde yaklaşık 30 milyon avro bedelle kulüp rekorunu kırarak Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

Lizbon temsilcisinde 2 sezonda 98 resmi maçta forma giyen milli yıldız, 19 kez gol sevinci yaşadı. Türk Milli Takımı'nın formasını 41 kez terleten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Orkun'un sağlık kontrollerinin ardından yarın Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek törenle taraftarın önünde resmi imzayı imzalaması bekleniyor.