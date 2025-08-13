  1. Ekonomim
İstanbul'un Maltepe ilçesinde, otluk alanda havai fişek atarak yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran şahıs tutuklandı
Maltepe Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi'ndeki otluk alanda geçtiğimiz gün meydana gelen yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şahıs gözaltına alınmıştı.

"Dün alkol kullandıktan sonra merak ettiğim için havai fişek satın aldım"

Yangının havai fişekten dolayı çıktığı tespit edilirken, havai fişek attığı belirlenen şüpheli H.G., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinde, "Dün alkol kullandıktan sonra merak ettiğim için havai fişek satın aldım. Sonrasında ikametime yakın bulunan bir yerde havai fişekleri yaktım. Söz konusu yer yandı, söndürmeye çalıştım ancak başaramadım. Daha sonra korktuğum için oradan uzaklaştım. Böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Yangını çıkartmak gibi bir amacım yoktu" ifadelerini kullandı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli H.G., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

