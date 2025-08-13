Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.
Gündem