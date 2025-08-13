Türkiye'de yaşlı nüfus bir yılda yaklaşık 520 bin kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez üretilen Türkiye geneli "Dönemlik Nüfus İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de çocuk ve genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı gerilerken, yaşlı nüfusun oranı ve sayısı belirgin bir şekilde artış gösterdi.

Çocuk nüfusun oranı düşüşte

1 Temmuz 2024'te 85 milyon 518 bin 235 kişi olan Türkiye nüfusunda, 0-14 yaş grubunu kapsayan çocuk nüfusu 18 milyon 133 bin 87 kişi olarak kaydedildi.

Bu rakam, toplam nüfusun yüzde 21,2'sini oluşturdu.

Ancak 1 Temmuz 2025'te, Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 824 bin 854'e ulaşırken 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusu 17 milyon 705 bin 974'e geriledi.

Böylece çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 20,6'ya düşmüş oldu.

Özellikle 0-4 yaş grubundaki nüfusun bir yılda 5 milyon 223 binden 4 milyon 945 bine gerilemesi, doğum oranlarındaki düşüşün en net göstergesi olarak öne çıktı.

65 yaş ve üzeri nüfusta artış

Veriler, Türkiye'nin yaş yapısındaki en dikkat çekici değişimin yaşlı nüfusta yaşandığını gösteriyor. 1 Temmuz 2024'te 65 yaş ve üzeri nüfus 8 milyon 918 bin 185 kişi ile toplam nüfusun yüzde 10,4'ünü oluşturuyordu.

Bir yıllık süreçte bu gruptaki nüfusun yarım milyondan fazla artarak 1 Temmuz 2025'te 9 milyon 437 bin 373 kişiye ulaştı. Bu artışla birlikte yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı ilk kez yüzde 11'e yükseldi.

Yaşlı nüfusta kadınlar ağırlıkta

Yaşlı nüfustaki artış incelendiğinde, kadın ve erkek nüfusu arasındaki makasın ileri yaşlarda kadınlar lehine açıldığı görülüyor. 1 Temmuz 2025 verilerine göre, 65 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık 4 milyon 220 binini erkekler oluştururken, kadınların sayısı 5 milyon 217 bini aştı.

90 yaş ve üzeri nüfusta bu fark daha da belirginleşiyor; bu yaş grubunda 76 bin 841 erkeğe karşılık 174 bin 340 kadın bulunuyor.

Çalışma çağı nüfusu oransal olarak sabit kaldı

Demografik verilerde "çalışma çağı" olarak kabul edilen 15-64 yaş grubunun nüfusu, hem 2024 hem de 2025 projeksiyonlarında oransal olarak büyük bir değişim göstermedi. Bu grubun toplam nüfusa oranı her iki dönemde de yaklaşık yüzde 68,4 seviyesinde sabit kaldı.