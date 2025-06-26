  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP, tüm il başkanlarını kurultay davasının görüleceği gün Ankara'ya çağırdı
Takip Et

CHP, tüm il başkanlarını kurultay davasının görüleceği gün Ankara'ya çağırdı

CHP Genel Merkezi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili davanın görüleceği 30 Haziran Pazartesi günü, il başkanlarını Ankara'ya çağırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP, tüm il başkanlarını kurultay davasının görüleceği gün Ankara'ya çağırdı
Takip Et

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP yönetiminin, 30 Haziran Pazartesi günü il başkanlarını Genel Merkez'de yapılacak toplantıya çağırdığını bildirdi.

İl başkanlarına gönderilen mesajda, "30 Haziran pazartesi günü saat 11.00’de Genel Merkez Parti Meclisi toplantı salonunda il başkanları toplantısı yapılacaktır. Tüm il başkanlarımızın katılımı önemlidir" denildi.

Yarkadaş'ın aktarımına göre; toplantıda miting takvimi görüşülecek, mahalle temsilcileri ile sandık sorumluları hakkında bilgilendirme yapılacak ve "İmamoğlu’na Özgürlük" başlıklı imza kampanyası masaya yatırılacak. Toplantıda, güncel konuların siyasi ve hukuki açıdan değerlendirilmesi de yapılacak.

CHP'nin Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması da 30 Haziran Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. 

Özgür Özel: CHP’yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemezÖzgür Özel: CHP’yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemezGündem
Gündem
Mustafa Sarıgül ABD'deki Roblox merkez ofisine gitti: 20 milyon evladın yüzünü güldürmek için temaslarımı sürdürüyorum
CHP'li vekil Mustafa Sarıgül, ABD'deki Roblox merkez ofisine gitti
Bakan Uraloğlu açıkladı: 9 ülkeyle hava sahası kısıtlamaları kaldırıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 9 ülkeyle hava sahası kısıtlamaları kaldırıldı
'Futbolda şike kumpası’ davasında karar çıktı
'Futbolda şike kumpası’ davasında karar çıktı
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Fatih Altaylı paylaşımı: 'Bu tutuklama onu güçlendirecektir'
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Fatih Altaylı paylaşımı: 'Bu tutuklama onu güçlendirecektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Kılıçdaroğlu’na yaptıklarından hicap duymamak mümkün değil
Erdoğan'dan CHP'ye: Kılıçdaroğlu’na yaptıklarından hicap duymamak mümkün değil
Ahmet Minguzzi cinayetinde katilin cezaevi fotoğrafı tepki çekti!
Ahmet Minguzzi cinayetinde katilin cezaevi fotoğrafı tepki çekti!