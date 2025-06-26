CHP, tüm il başkanlarını kurultay davasının görüleceği gün Ankara'ya çağırdı

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP yönetiminin, 30 Haziran Pazartesi günü il başkanlarını Genel Merkez'de yapılacak toplantıya çağırdığını bildirdi.

CHP Genel Merkezi, CHP il başkanlarını pazartesi günü Ankara’ya çağırdı.



Aynı gün kurultayın iptal davası var.



İL BAŞKANLARINA GÖNDERİLEN MESAJ:



Arkadaşlar merhaba

30 Haziran pazartesi günü saat 11:00’de genel merkez parti Meclisi toplantı salonunda il Başkanları toplantısı… — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 26, 2025

İl başkanlarına gönderilen mesajda, "30 Haziran pazartesi günü saat 11.00’de Genel Merkez Parti Meclisi toplantı salonunda il başkanları toplantısı yapılacaktır. Tüm il başkanlarımızın katılımı önemlidir" denildi.

Yarkadaş'ın aktarımına göre; toplantıda miting takvimi görüşülecek, mahalle temsilcileri ile sandık sorumluları hakkında bilgilendirme yapılacak ve "İmamoğlu’na Özgürlük" başlıklı imza kampanyası masaya yatırılacak. Toplantıda, güncel konuların siyasi ve hukuki açıdan değerlendirilmesi de yapılacak.

CHP'nin Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması da 30 Haziran Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.