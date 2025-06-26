Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Fatih Altaylı paylaşımı: 'Bu tutuklama onu güçlendirecektir'

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında yaptığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanını tehdit" iddiası ile tutuklanarak Silivri Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin "İşlenmesi imkansız bir suçla suçlanarak tutuklandı" diyerek fotoğraflı bir paylaşım yaptı.

"Bu tutuklama Fatih Altaylı’yı zayıflatmayacak aksine güçlendirecektir"

Ümit Özdağ, paylaşımında "Fatih Altaylı Silivri’de beni ziyarete gelmişti. İşlenmesi imkansız bir suçla suçlanarak tutuklandı. Bu tutuklama Fatih Altaylı’yı zayıflatmayacak aksine güçlendirecektir. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" dedi.

Altaylı'nın ziyaret günü çekilen fotoğrafını da alıntılayan Özdağ, şu açıklamayı yaptı:

"Fatih Altaylı Silivri’de beni ziyarete gelmişti. İçeri girmeden o soğuk kış gününde Zafer Otağı’nda parti sözcümüz Azmi Karamahmutoğlu ve İstanbul İl Başkanımız Hakan Akşit ile sohbet etmişlerdi. İşlenmesi imkansız bir suçla suçlanarak tutuklandı. Bu tutuklama Fatih Altaylı’yı zayıflatmayacak aksine güçlendirecektir. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum."