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Sosyal medyada 'Basel' adıyla tanınan fenomen Bekir Aslan tahliye edildi

Gözaltına alınıp tutuklanan "Basel" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Sosyal medyada 'Basel' adıyla tanınan fenomen Bekir Aslan tahliye edildi
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Türkiye İşçi Partisi'nin Gülhane Parkı'ndaki forumundan sonra gözaltına alınıp tutuklanan "Basel" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tahliye edildi.

‘Basel’ olarak bilinen Bekir Aslan, TİP’in Gülhane Parkı’ndaki eyleminde gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Avukatları aracılığı ile bir mesaj gönderen ‘Basel’ eylemlerde açılan DEV-GENZ pankartının fotoğrafını paylaşması ve Grup Yorum’un şarkısını retweet etmesi sebebiyle tutuklandığını belirtmişti.

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