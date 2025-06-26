Resul Emrah Şahan'dan Cem Küçük'e tazminat davası

İBB operasyonları kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, TGRT Haber’de 26 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan “Taksim Meydanı” programında, Cem Küçük'ün “PKK’ya para aktarma”, “Brüksel’de terör örgütüyle görüşme”, “teröre finansman sağlama” ve “DHKP-C ile bağlantılı kişilerle çalıştığı” yönündeki iddialarını yargıya taşıdı.

Şahan, Küçük hakkında 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Hikmet Ermaner aracılığıyla Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, söz konusu iddiaların hiçbir somut belgeye dayanmadığı, savcılık dosyasındaki MASAK raporlarında böyle bir suçlamaya yer verilmediği ve soruşturma dosyasının gizliliğini ihlal eder şekilde yayınlarda kullanıldığı ifade edildi.