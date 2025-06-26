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Prof. Dr. Celal Şengör hakkındaki iddianame kabul edildi, duruşma tarihi belli oldu

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlâk kavramından yoksun bir toplum tanımadım" sözleri nedeniyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma, 11 Eylül'de görülecek.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Celal Şengör hakkındaki iddianame kabul edildi, duruşma tarihi belli oldu
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir videoda söylediği sözler üzerine Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, "Türk milletini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Şengör'ün 20 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da yaptığı konuşmasının yer aldığı bir videonun sosyal medyada paylaşıldığı bilgisi aktarılmıştı.

İddianamede; Şengör'ün, "Türkiye uyduruktan ufacık bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım… Bugün Anadolu Türkü'nün ortalama IQ'su 86, normal insan IQ'su ise 90. Yani siz istatistiklerde geri zekalı bir millet durumundasınız" şeklindeki sözlerine yer verilmişti.

Savcılık, söylemlerinin, "Türk Milletini aşağılamaya yönelik, küçük düşürücü ve hakaret içeren" ifadeler taşıdığı gerekçesiyle, Şengör'ün 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Şengör ise konuya ilişkin açılan soruşturmada verdiği ifadede, sözlerinin hakaret amaçlı olmadığını, bilimsel verilere dayandığını beyan etmişti.

İddianame kabul edildi

Habertürk'te yer alan habere göre; Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi tensip duruşmasında, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.

Şengör’ün sosyal ve ekonomik durumunun tespit edilmesi için emniyete yazı gönderilmesine karar verildi. Araya adli tatil giriyor olması nedeniyle duruşma günü 11 Eylül 2025 olarak belirlendi.

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