AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma 3 ana kategoride olacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tv100'de katıldığı Özel Röportaj programında açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Burada şimdiye kadar ki değerlendirmelerimiz İmralı’dan yapılan çağrıdan sonra terör örgütünün buna karşılık vermesi ve bu silah bırakma sürecinin çok uzun olmayan bir zaman içerisinde başlaması. Öncelikle Türkiye’nin terörle mücadelesinin çok büyük bir mazisi var. Terörle mücadele konusunda Türkiye’nin kendi ismi ile anılan bir modeli de var.

"3 ana kategoride olacak"

Devletin terörle mücadelesinde sert güç unsurları dediğimiz TSK, jandarma, polis, korucularımızla verilen mücadelenin yanı sıra bir de terör örgütünün çözülmesine teşvik eden bir takım yasal düzenlemeler de yapılmıştır. Bu bizim iktidarlarımızdan da önce Milli güvenlik Kurulu'nda ortaya gelen tavsiyeler ile gerçekleşmiştir. Üç kategoride silah bırakma ve fesih söz konusu. Bu bir devlet projesidir. DEM Parti'den bir heyet gitti, yabancı basın çağrılmış.

"Yarın Süleymaniye’de gerçekleşecek"

Bunların her biri güncellenmesi gereken takvimler, adımlar. Nihayetinde steril bir alanda her şeye kendimizin karar verdiğimiz durumda değiliz. Nihayetinde kendi topraklarımızın dışında bir bölgede, Süleymaniye civarında yarın bu gerçekleşecek. Türk topraklarının dışında bir bölge. Oraya çağrılmış kişiler kayıt alacaktır. Ama esas olan bizim Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın unsurlarından oluşan doğrulama mekanizmamızdır. İkincisi ise sonraki adımların da kesintisiz bir şekilde süreci tamamlayacak şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

"Bizim öngörülerimizde bir sapma yok"

Şimdiye kadar bunlar haftalara, aylara sarkabilir. Bunlar çok büyük rakamlar değil. Çünkü arka planda bir sürü detayın yönetilmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımız da bizim öngörülerimizde bir sapma yok. Türkiye’yi terör yükünden kurtarmak açısından son derece kıymetli ikincisi de terörsüz bölgeye ilham kaynağı olmasından dolayı son derece kıymetli.

"Bir al-ver söz konusu değildir"

(Öcalan'ın görüntülü mesajına eleştiriler) İmralı, Türkiye Cumhuriyeti toprağıdır. Kendi egemenlik alanımız içinde terör örgütünün feshedilmesi için mekanizmalar üretiyoruz. Devlet kendi elindeki hukuki mekanizmasını kullanıyor. Devletin egemenliğine helal getiren bir uygulama, bir adım söz konusu değildir. Devletin elindeki tüm enstrümanları en etkili şekilde kullanmasından daha doğal bir şey yoktur. Devletin temel nitelikleri ve milletin değerleri konusunda bir al-ver söz konusu değildir.

"Süreçte üçüncü bir göz yok"

Bizim yürüttüğümüz süreçte üçüncü bir göz yok. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devletinin gözleri bunu görecek, raporlayacak ve Cumhurbaşkanımıza arz edecek. Devlet mekanizması bunu bu şekilde değerlendirecek. Dolayısıyla burada her şey milletimizin gözü önünde gerçekleşecek.

(Meclis komisyonu ne zaman kurulucak?) Meclis Başkanımızın takdirinde, kendisinin gruplarla bir toplantı yaptığını dolayısıyla yakın zamanda kurulacağını düşünüyorum.

Yarın bu silah bırakma gerçekleşmesi halinde de sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı kamp açılışında geleneksel yaptığı konuşmada bu gelinen nokta ve bundan sonraki ilk konuşmasını yapacak bu kapsamlı ve derin bir konuşma olacak tabii ki.."