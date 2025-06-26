İBB: 2019'dan bu yana kente 2 milyon metrekarelik yeşil alan kazandırıldı

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019-2024 döneminde etaplar halinde tamamlanan vadiler arasında; Sancatepe Ayazma, Pendik, Kağıthane Cendere, Esenyurt Haramidere, Şile Yeniköy, Silivri Boğluca, Kadıköy Kurbağalıdere, Haliç Kıyıları, Tuzla Hacet Deresi, Sarıyer Baltalimanı gibi pek çok önemli yaşam alanı bulunuyor.

2019’dan bu yana 18 yaşam vadisi tamamlanarak hizmete alındı. Böylece İstanbul’a yaklaşık 2 milyon metrekarelik yeni yeşil alan kazandırıldı. Devam eden ve planlanan yaşam vadileri tamamlandığında ise İstanbul 10 milyon metrekarelik yeni yeşil alana kavuşacak.

Açıklamaya göre, 2019’dan bu yana hizmete sunulan yaşam vadileri şunlar:

1. Hacetderesi Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap 2. Beylikdüzü Yaşam Vadisi 3., 4. ve 5. Etap 3. Haliç Kıyıları Yeşil Koridor ve Yaşam Vadisi 1., 2. ve 3. Etap4. Silivri Boğluca Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap5. Kurbağalıdere Yaşam Vadisi 1. Etap 1. Kısım6. Pendik Yaşam Vadisi 1. Etap7. Tuzla Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap8. Baltalimanı Yaşam Vadisi 1. Etap9. Çekmeköy Serindere Yaşam Vadisi 1. Etap 10. Ayamama Yaşam Vadisi 1. Etap 1. Kısım 11. Cendere Yaşam Vadisi 1., 2. ve 3. Etap12. Haramidere Yaşam Vadisi 1. Etap13. Ayazma Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap 14. Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi 1. Etap 15. Şile Yeniköy Yaşam Vadisi 1. Etap 16. Şişli İncirlidede Yaşam Vadisi 17. Büyükçekmece Rıdvan Yavuzbilge Yaşam Vadisi 1. Etap 18. Büyükçekmece Serinpınar Deresi Peyzaj İnşaatı.