CHP, İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. gününde Saraçhane'de eylem yapacak

BirGün'e konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattıkları "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine devam edeceklerini söyledi.

"İmamoğlu’na yapılan haksızlığı da ülkenin diğer sorunlarını da gündeme taşıyoruz. İmamoğlu’na yapılan hukuksuzluğu unutturmadan ama akaryakıt zammını da çiftçinin sorunlarını da konuşarak yola devam edeceğiz" diyen Özel, 1 Temmuz’da Saraçhane’de gerçekleştirilecek büyük eylemin duyurusunu da yaptı.

"Hak mücadelesi veren herkese destek olmaya da devam edeceğiz"

CHP lideri, şunları kaydetti:

"1 Temmuz Salı günü, İmamoğlı’nun tutuklanmasının 100’üncü gününde, grup toplantısı saatinde İstanbul’da olacağız. Tutukluluğun 100 gününün muhasebesini hem hukuki açıdan hem siyasi açıdan hem de toplumsal olarak değerlendireceğiz. Daha sonra akşam hep birlikte Saraçhane’ye gidecek, eylem yapacağız. Öte yandan, hak mücadelesi veren herkese destek olmaya da devam edeceğiz."

Kurultay tartışması: "30 Haziran’dan bir endişem yok"

CHP kurultayının 30 Haziran’da görülecek iptal davası ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreçteki tutumuyla ilgili konuşan Özel, şunları söyledi:

“30 Haziran’dan bir endişem yok. YSK kararının zaten kesin olduğu, AYM’ye itiraz süresinin dolduğu bir süreç. Sonuç değil, süreç odaklı, partiyi tartıştırmaya yönelik bir sürecin içindeyiz. Ben bu tartışmaların hep dışında kalmaya çalıştım.

Kurultayda, CHP tarihinde bir genel başkanın aldığı en yüksek oya ulaştık. İlk kez bir genel başkanın yaptığı anahtar liste, İsmet Paşa’dan beri delinmeden geçti. Olağanüstü kurultayda da delege iradesinin arkasında durdu. Tüm örgüt, bu süreçte partinin böyle bir tartışmanın içinde olmaması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

"Bu tuzağa düşmemek lazım"

Geçmiş dönemde de parti içi tartışmalar olduğunda anketlerde düştüğümüz de gözetilince, partiyi bu tartışmanın içine çekmeye çalıştılar. Biz ise ısrarla sürecin dışında kalmayı tercih ettik. Arkadaşlarımız, iyi niyetle Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tartışmaları sonlandıracak bir açıklama yapmasını istediler.

Benim ne 30 Haziran’dan ne de devamında olacaklardan bir endişem yok. Ama tutun ki böyle bir şey (Mutlak butlan kararı) oldu, seçmenlerin bize emanetini bir kenara bırakmamızı kimse bizden beklemesin. 19 Mart itibarıyla nasıl Saraçhane’ye sahip çıktıysak, partimize de sahip çıkarız.

Süreci elbette dikkatle takip ediyoruz ama Türkiye’de bu kadar ekonomik sorunlar varken bu gündem içinde boğulmayacağız. Ben veresiye defterini açmak istiyorum, birileri eski defterleri açmak istiyor. Yaşananlar, CHP’ye ve Türkiye’ye kurulmuş büyük bir tuzak. Bu tuzağa düşmemek lazım.”