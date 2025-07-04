Nihat Genç'in cenaze programı belli oldu

Akciğer kanseri nedeniyle yaklaşık bir buçuk aydır yoğun bakımda tedavisi devam eden ve 3 Haziran’da entübe edilen gazeteci yazar Nihat Genç, hayatını kaybetti.

Nihat Genç, 6 Temmuz Pazar günü Kocatepe Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

Nihat Genç kimdir?

1956 Trabzon doğumlu olan Nihat Genç, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Siyasi görüşü ülkücülükten sol milliyetçi, Kemalist ve ulusalcı çizgiye evrildi.

Leman dergisi, Aydınlık, Odatv ve Akşam Gazetesi'ndeki yazılarıyla tanındı.

Sky Türk'te "Ne Var Ne Yok", Avrasya TV'de "Veryansın" programlarını hazırladı.

Odatv’den ayrılmasının ardından Veryansın Tv’yi kurdu.