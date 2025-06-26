Ahmet Minguzzi cinayetinde katilin cezaevi fotoğrafı tepki çekti!

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklardan B.B.’nin cezaevinde çekilen bir fotoğrafı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

B.B.’nin, ankesörlü telefonla görüşme yaptığı sırada gülümsediği anın görüntülenmesi, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

"Bu görüntü, Ahmet'i katleden failin, hiçbir pişmanlık duymadığını gösterir"

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, X hesabından fotoğrafa tepki gösterdi. Rezan Epözdemir, şunları kaydetti:

"Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde ortada hiçbir sebep yokken hunharca ve vahşice katledilmiş, geleceği, yarınları ve umutları ellerinden alınmıştır. Olay sonrası iki fail tutuklanmış, 1 Mayıs 2025 tarihli şikayetimizden sonra ise diğer iki failli tutuklanmıştır. "Bu insanın insan olma vasfına aykırı " cinayetin faillerinden birinin, cezaevindeki görüntüsü sosyal medya ve haber sitelerinde paylaşılmıştır. Bu görüntü, Ahmet'i katleden failin, hiçbir pişmanlık duymadığı, nedamet duygusunun olmadığı, adeta bu cinayete kıymet atfettiği ve bunu bir taltif olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu fotoğraf gayri insani ve gayri vicdani bir fotoğraftır. Bu fotoğraf, faillerin ıslah olmak bir yana, nasıl gururlandığını ortaya koymaktadır. Bu fotoğraf Ahmet'imizi ve tüm Ahmetleri bekleyen patolojik bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu fotoğraf ceza İnfaz hukukunun temel ve evrensel prensiplerinin, ıslah ve rehabilitasyon amacının nasıl yerle bir edildiğini ortaya koymaktadır. Bu fotoğraf hayatının baharında, henüz 14 yaşında olan bir çocuğu sebepsiz yere katledip, bundan gurur duyan ve böbürlenen bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu fotoğrafın ortaya koymadığı tek şey, pişmanlık ve insanlıktır. Şimdi Ahmet'i katleden bu faillere soruyorum: Ahmet bir melekti, peki siz insan mısınız?"