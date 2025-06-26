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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Kılıçdaroğlu’na yaptıklarından hicap duymamak mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda dönüşü gazetecilerle yaptığı söyleşide CHP’deki tartışmalarla ilgili “13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Bizans’ta oyun, CHP’de kavga bitmez” dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Kılıçdaroğlu’na yaptıklarından hicap duymamak mümkün değil
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada CHP’deki tartışmalara da değindi.

“CHP bugün mefluç olmuş halde"

CHP’deki kurultay davası tartışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, “CHP maalesef bugün mefluç olmuş halde. Şimdi bakıyorsunuz işte birileri ‘4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum’ diyor. Bir diğerleri ‘Acaba kimler gelir?’ diyor. Türkiye’nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç ‘ikbal avcısının’ ihtiraslarına esir etmiş durumdalar. Çevremizde onca hadise yaşanırken CHP’den ‘biz de böyle düşünüyoruz’ tarzı bir yaklaşım gördünüz mü? Bir öneri getiremiyorlar, çünkü herhangi bir fikirleri yok” dedi.

"Yönettikleri belediyelerin hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda"

CHP’li belediyelere değinen Erdoğan, “Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans’ta oyun, CHP’de kavga bitmez” diye konuştu.

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