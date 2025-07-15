CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem: Çiftçiye ceza kesenler bu halkın sofrasına ateş düşürdüklerini unutmasın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçilerin maliyetleri karşılayamayıp ürünlerini sokağa dökerek yaptıkları protestolara yönelik uygulanan cezalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erhan Adem açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir çiftçi, gece gündüz alın teri dökerek yetiştirdiği domatesi, biberi, meyveyi neden sokağa döker? Bu ülkede hiçbir üretici keyfinden ürününü ziyan etmez. Ürettiğinden kazanamadığı, emeğinin karşılığını alamadığı içindir bu feryat. Ancak bu çığlığı duyması gerekenler çareyi yine baskıda, yine cezada buluyor.

"Şimdi mi cezayı hatırladınız?"

Bugün çiftçiye ceza kesenler, yıllardır bu ülkenin tarım alanlarını ranta, betona teslim ederken neredeydi? Tohumu, gübreyi, mazotu dışarıdan alıp, sonra da ‘üretemiyorsanız ithal ederiz’ diyerek başka ülkelerin çiftçisini desteklerken neredeydi? Bu ülkenin üreticisini sistemli biçimde bitirirken ceza yoktu, denetim yoktu; şimdi mi cezayı hatırladınız?

Tarım ürünlerini sokağa döktü diye çiftçiye ceza kesmek; yangına su değil, benzin dökmektir. Üreticinin sesi kısılarak tarım kurtarılamaz. Bu uygulamalarla ne tarımı güçlendirebilirsiniz ne gıda krizini engelleyebilirsiniz. Sokağa dökülen sadece ürün değil, aynı zamanda iktidarın iflas etmiş tarım politikalarıdır.

"Üreticiyi değil, üretimsizliği cezalandırın"

Buradan açıkça söylüyorum: Üreticiyi değil, üretimsizliği cezalandırın. Çiftçiye ceza kesenler, bu halkın sofrasına ateş düşürdüklerini unutmasın. O cezayı, en ağırını, sandıkta millet kesecektir.

Tarımda planlı üretim, maliyet odaklı destekleme, ithalata değil yerli üretime dayalı bir tarım politikası bizim sözümüzdür. Çiftçiyi cezalandıran bu anlayışa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.”