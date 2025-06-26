Kılıçdaroğlu: Davayı açan ben değilim, görevi yine kabul ederim

CHP, 30 Haziran’daki kurultayın iptali davasına kilitlendi. ‘Hükümsüz’ anlamına gelen ‘mutlak butlan’ kararı çıkarsa CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetimi söz sahibi olacak, yeni Genel Başkan Özgür Özel yönetimi hükümsüz kalacak.

Sözcü Gazetesi'nden Başak Kaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, bundan sonraki yol haritasını, kamuoyundan gelen tepkileri ve yapılan yorumları değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Kurultay davasını açan ben değilim

Kurultay davasını açan ben değilim. ‘Değişimci’ olan delegelerin başlattığı bir yargı sürecidir. Bu davada partiyi tartıştırmamak için ifadeye gitmedim. Erdoğan’ın ‘Şaibeli kurultay’ dediği zaman buna cevap verilmemesinin bizi getirdiği nokta bu.

Görevi kabul etmezsem o zaman kayyum riski var

Mahkeme kararını ‘tanımıyorum’ demenin hukuki olarak bir karşılığı yok. Görevi kabul etmezsem o zaman kayyum riski var. Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyuma sebep olsam bu kez bana ‘13 yıl partiyi yönettin şimdi de buna izin verdin’ diye tepki gösterirler.

Karar çıktıktan sonra Özgür Bey ile değerlendiririz

Şu an Özgür Bey ile konuşacak bir konu yok. Ne zaman isterse arar görüşürüz. Karar ne zaman çıkacak ne çıkacak belli değil. Bu tartışmaları anlamıyorum. Karar çıktıktan sonra durumu oturur Özgür Bey ile değerlendiririz. İsterse ben davet ederim, isterse oturur konuşuruz.

Özgür Bey’i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor

Medyada benimle ilgili yapılan yorumlara şaşırıyorum. CHP, vesayeti kaldırmaz. CHP, Atatürk’ün partisidir ve devleti kuran partidir. Bugüne kadar hiçbir CHP Genel Başkanı vesayetle görev yapmadı. CHP vesayeti kabul etmez. Özgür Bey’i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor.

Ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti

‘Göreve gelse bile partiyi yönetemez’ yönündeki çıkışları gülümseyerek karşılıyorum. Ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti. Asıl kayyum olursa partiyi kim yönetecek? Böyle bir şey kabul edilemez.

Göreve gelmem durumunda nasıl bir yönetim anlayışı olur? Öncelikle partinin barışması lazım, bütünleşmesi lazım. Zaman ayrılık zamanı değil. İnsanlar birbirine kinlenmiş olabilir bunu kırmamız lazım.

Mansur Bey ve Vahap Bey ile görüşmemizde daha çok Engin Özkoç konuştu. Vahap Bey kayyum konusunda bana hak verdi. Mansur Bey ise bir araya gelip bu konuyu çözmemiz gerektiği konusunda görüş bildirdi. Ben de ortada bir karar olmadığını, karar çıkarsa partiyi kayyuma teslim edemeyeceğimi söyledim.

Kabul etmesem kayyum gelir

Yapılan yorumları CHP’ye ve bana kurulmuş bir tuzak olarak görüyorum. Mahkeme iddiaları inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince de ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilmez. CHP’nin DNA’sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz. Yapılan özel görüşmelerin sızdırılması doğru değil. Benden izin istemediler. Yansıyan birçok bilgi yanlış ve olmayan şeyler.

Birkaç kez Muharrem İnce ile de görüştük. Partiye gelmek istediğini söylemişti

İl başkanları, ilçe başkanları örgütten arkadaşlar sürekli arıyorlar, ziyarete geliyorlar. Türkiye’nin durumunu konuşuyoruz, bu konuları değerlendiriyoruz. Bir sorun yok. Partinin toplantılarına katılmalarını da söylüyorum, destekliyorum. Birkaç kez Muharrem İnce ile de görüştük. Partiye gelmek istediğini söylemişti.