Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Şahin seçildi

İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Büyükçekmece belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün yerlerine belediye başkanvekilleri seçiliyor.

Seçim sonrası Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi yine CHP'de kaldı

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, Meclis Üyesi ve Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Şahin'i; AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı'yı aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilliği seçimini 22 oy alan CHP'li Ahmet Şahin kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Yazıcı 12 oy aldı, 1 oy boş çıktı 1 oy geçersiz sayıldı.