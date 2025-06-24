DEM Parti heyeti Adalet Bakanı'nı ziyaret edecek

DEM Parti heyeti bugün saat 16:30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret edecek. Görüşme DEM Parti heyeti ve Bakan Tunç'un yoğun programından dolayı saat 14:00'den 16:30'a alındı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin başından itibaren bu görüşme ikinci kez gerçekleşmiş olacak.

Nisan ayında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etmişti. Bu görüşmede alınan karar doğrultusunda DEM Parti Adalet Bakanı Tunç'a ilk ziyareti gerçekleştirmişti. Bu ilk görüşme 24 Nisan'da gerçekleşmişti.

"Pratik sorunlara dair bir görüşme yapacağız"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı'nda görüşme yapacağını açıklamıştı.

Temelli, yaptığı açıklamada, "Yargı, hukuk meseleleri değil, pratik sorunlar önceliğimiz olacak. O pratik sorunlara dair bir görüşme yapacağız. Pratik sorunlar hasta tutsaklar, Cezaevi İdare Gözlem Kurulundaki keyfi uygulamalar, cezaevlerinden gelen şikayetler. Çünkü gerçekten cezaevlerinde çok ciddi sorunlar var ve her geçen gün hem siyasi tutsaklar hem adli tutsaklardan inanılmaz talepler bize geliyor. Bu sorunları dile getirmek istiyoruz, bir görüşmek istiyoruz. Geçen görüşmemizde yeterince bu konuları konuşamamıştık. Şimdi bu tür pratik sorunlara dair bir görüşme yapacağız" dedi.

"Mevzuatın olanak vermesine rağmen aksaklıkların yaşanması sorun"

Tunç'la bu sorunlara dair görüşmelerinde birtakım önerilerde bulanacaklarını söyleyen Temelli, "Hem biz bu konudaki yaklaşımlarımızı dile getiriyoruz hem kendileri mevcut uygulamalara dair bilgi veriyor. Önemli olan bu aksaklıkların giderilmesi. Mevzuatın zaten olanak vermesine rağmen bu aksaklıkların yaşanması ayrı bir sorun. Dolayısıyla bu tür, bu çerçevede istişarelerde bulunuyoruz" dedi.

Temelli, yaşanan sorunların çözümünde TBMM'nin veya yasa yapmakla ilgisi olmamasına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun Meclis'le yasayla ilgisi yok. Pratikte yaşanan sorunlar var. Yani bunun için bir yasal düzenleme ya da bunun için bir Meclis'in yasa yapmasına gerek yok. Mevcut yasalar çerçevesinde yasaların nesnel, objektif, hakkaniyetle uygulanmamasından kaynaklanan pratik sorunlar var. Bunlar üzerinden görüşüyoruz. Yoksa Meclis'in kapanması, açılması, yasama faaliyetiyle ilgili değil. Bunu biliyorsunuz Yargı Paketi çerçevesinde zaten görüşmüştük. Onunla ilgili bir görüşmemiz olursa o ayrı bir randevu. Ama bu yaşadığımız pratik sorunlar esasında."