Bloomberg yazdı: NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek Erdoğan ve Trump'ın gündeminde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi kapsamında bugün 23:30'da bir araya gelecek.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Bloomberg'e aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "iki ülke arasındaki gergin ilişkilerde yeni bir sayfa açmak amacıyla" NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile görüşmeye hazırlandığını söyledi.

Gündemde neler var?

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararının ardından iki taraf arasındaki ilişkiler gerilmiş, bu da ABD'nin Ankara'nın F-35 savaş uçağı almasını engellemesine yol açmıştı.

Bloomberg haberinde, Erdoğan'ın Türkiye'nin Rus füze savunma sistemini kontrollü bir şekilde kullanacağına dair güvence vererek Trump'ı yasağı kaldırmaya ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.

Türkiye, F-35 jetlerinin satın alınmasının ordusunun diğer NATO üyeleriyle senkronize çalışmasını sağlayacağını ve ittifakın güneydoğu kanadında caydırıcılığı güçlendireceğini savunuyor.

Kaynaklar, Türkiye'nin toplam 40 adet F-35 ve 40 adet F-16 satın almak istediğini söyledi. Ankara ayrıca ABD yapımı savaş uçaklarında ve Türkiye'nin çift motorlu KAAN savaş uçakları ile Hürjet eğitim uçaklarında kullanılan GE Aerospace F110 ve F404 motorlarını almak ve monte etmek için de izin isteyecek.

Görüşmede ayrıca Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yeni Suriye ordusuna entegrasyonunun da ele alınacağı iddia ediliyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Erdoğan'ın ayrıca ABD Başkanı'ndan "İsrail'i bölgede dizginlemesini isteyebileceğini" ve "İsrail'in Suriye'de kalıcı bir askerî tesis kurma girişimine karşı olduğunu ifade edebileceğini" iddia etti.