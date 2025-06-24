ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, "Hem İsrail hem de İran ateşkesi ihlal etti" dedi ve "İsrail'in ateşkesi kabul etmesinden sonra silahlarını kullanması hoşuma gitmedi" şeklinde ifade etti.

ABD Başkanı Trump, "İran nükleer programını asla yeniden inşa etmeyecek" şeklinde belirtti.

"İsrail sakinleşmeli, İsrail'i sakinleştirmek zorundayım" şeklinde değerlendiren Trump, "Durdurabilecek miyim diye bakacağım" dedi.

Trump, ateşkesin devreye girdiğini açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaparak, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istemişti.