  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Trump: Hem İsrail hem de İran ateşkesi ihlal etti
Takip Et

Trump: Hem İsrail hem de İran ateşkesi ihlal etti

ABD Başkanı Trump, "İsrail'in ateşkesi kabul etmesinden sonra silahlarını kullanması hoşuma gitmedi" şeklinde ifade ederken, hem İsrail'in hem de İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Hem İsrail hem de İran ateşkesi ihlal etti
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, "Hem İsrail hem de İran ateşkesi ihlal etti" dedi ve "İsrail'in ateşkesi kabul etmesinden sonra silahlarını kullanması hoşuma gitmedi" şeklinde ifade etti.

ABD Başkanı Trump, "İran nükleer programını asla yeniden inşa etmeyecek" şeklinde belirtti.

"İsrail sakinleşmeli, İsrail'i sakinleştirmek zorundayım" şeklinde değerlendiren Trump, "Durdurabilecek miyim diye bakacağım" dedi.

Trump, ateşkesin devreye girdiğini açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaparak, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istemişti.

ABD Başkanı Trump: Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyinABD Başkanı Trump: Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyinDünya
Küresel Ekonomi
Almanya'da iş dünyasının morali iyileşti
Almanya'da iş dünyasının morali iyileşti
Almanya'da en yüksek maaş havacılık sektöründe
Almanya'da en yüksek maaş havacılık sektöründe
Rus bankası VTB'nin Başkanı: Doların tekel dönemi sona eriyor
Rus bankası VTB'nin Başkanı: Doların tekel dönemi sona eriyor
Amazon’dan 40 milyar sterlinlik dev yatırım: 4 bin yeni iş fırsatı sunacak
Amazon’dan 40 milyar sterlinlik dev yatırım: 4 bin yeni iş fırsatı sunacak
Petrol fiyatları ateşkes açıklamasıyla hızlı geriledi
Petrol fiyatlarında hızlı düşüş!
Fed'den Temmuz ayında faiz indirimi sinyali
Fed'den Temmuz ayında faiz indirimi sinyali