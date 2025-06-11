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Artvin’in sorunları masaya yatırıldı

Artvin Oda ve Borsa müşterek toplantısı Arhavi’de gerçekleştirildi. Toplantıda Artvin’in sorunları tüm yönleri ile masaya yatırılarak ele alındı

Haber Merkezi
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Artvin’in sorunları masaya yatırıldı
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2025 yılı Artvin ili oda ve borsaları müşterek toplantısı, Arhavi ilçesinde düzenlendi. Toplantıya, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Ali Öktem ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.  Hopa, Borçka ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odaları ile Artvin Ticaret Borsası'nın yönetim kurulu başkan ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi ele alındı.

 Yapılan toplantının gündemi kapsamında, Arhavi Organize Sanayi Bölgesi’nin durumu, il ve ilçelerin turizm potansiyelleri, TOBB tarafından hayata geçirilen Anaokulları projesi, sınır kapılarının mevcut durumu ve ihtiyaçları ile ilçeler arası ulaşım bağlantıları gibi konular masaya yatırıldı. Toplantıda katılımcılar, karşılıklı bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunarak ortak çözüm yolları üzerine istişarelerde bulundu.

 Bölgenin kalkınması adına iş birliğinin güçlendirilmesi ve benzer birlikteliklerin bundan sonra da düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesi konusunda görüş birliğine varılan toplantı ardından yapılan açıklamada, ”İlimiz ve ilçelerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü platformda yer almaya, bölge ekonomisinin güçlenmesine yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz” denildi.

 

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