Borsada işlem gören inşaat devine konkordato için 3 ay ek süre verildi

Borsada işlem göre Yeşil GYO, Innovia 4 adlı konut projesindeki imar sorunları nedeniyle şubat ayında konkordato ilan etmişti. Kararın ardından Borsa İstanbul, şirketin hisselerini yakın izleme pazarına almıştı.

Yeşil GYO’ya konkordato için üç ay geçici süre verildi

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında; İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, 2025/499 Esas sayılı dosya ile 10/06/2025 tarihinden başlamak üzere konkordato için üç ay geçici süre verildiği, bu süre zarfında görev yapmak üzere konkordato komiserlerinin görevlendirildiği belirtildi.

Şirket 5 Şubat 2025 tarihinde yaptığı açıklamada müşterilerin iflas istemli alacak davası açtığı ve şirketi iflas etme tehdidi altında tuttuğu, Şirketin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve devam eden projesini tamamlayarak şirketi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirme hedefiyle konkordato talepli başvuru yaptığını açıklamış ve sonrasında 31 Mayıs günü geçici mühletin kaldırılmasına, komiser heyetinin görevine son verilmesine ve konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararını duyurmuştu.