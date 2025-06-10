Fed Başkanlığına kim gelecek? Finans dünyası 5 ismi konuşuyor

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Başkan Donald Trump’ın, görev süresi Mayıs 2026’da dolacak olan mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine getireceği isim konusunda hazırlıklara başladığı belirtiliyor.

Trump’a yakın çevrelerde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in adının giderek daha fazla ön plana çıktığı dikkat çekiyor. Başkanın ekonomi ve ticaret politikalarını şekillendirmede kilit rol üstlenen Bessent’in, Federal Rezerv’in bir sonraki başkanı olabileceği konuşuluyor.

Trump: Çok yakında açıklayacağım

Trump, geçen cuma günü yaptığı açıklamada, Powell’ın yerine geçecek ismi “çok yakında” açıklayacağını duyurdu. Sürece dair bilgi sahibi kişilere göre, değerlendirme yapılan adaylar arasında Bessent’in yanı sıra Trump yönetimiyle geçmişte de temas halinde olan eski Fed yetkilisi Kevin Warsh da bulunuyor. Warsh, Kasım ayında Hazine Bakanlığı görevi için Trump’la görüşmüştü. Yine aynı kaynaklara göre, henüz resmi bir adayla mülakat süreci başlamış değil.

Bessent: Washington’daki en iyi işe sahibim

Scott Bessent ise kendisine yöneltilen yorum talebine verdiği yanıtta, “Washington’daki en iyi işe sahibim” dedi. Bessent, Fed başkanlığı gibi kritik bir pozisyon için nihai kararı Başkan Trump’ın vereceğini belirterek, sürece dair kişisel bir görüş sunmaktan kaçındı. Beyaz Saray ise konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Normal şartlarda bir Hazine Bakanı, Fed başkanının seçilme sürecinde etkili olur ve adayların belirlenmesinde önemli bir rol üstlenir. Ancak Trump’ın sürece nasıl yaklaşacağı belirsizliğini korurken, Bessent’in kendi ismi öne çıkarken bu rolü üstlenip üstlenmeyeceği netlik kazanmış değil.

Adams: Bessent açık bir aday ama Kevin Warsh da güçlü bir alternatif

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı ve CEO’su Tim Adams, küresel finans dünyasında Bessent’e yönelik yüksek güvene dikkat çekerek onun açık bir aday olduğunu vurguladı. Bessent’i “sürpriz aday” olarak nitelendiren Adams, Kevin Warsh’ın da güçlü bir alternatif olduğunu ifade etti. Trump da Warsh hakkında kendisine yöneltilen soruya “Ona çok değer veriliyor” diyerek olumlu bir görüş belirtti.

Scott Bessent, Trump yönetiminin Çin ile yaptığı ticaret müzakerelerinde ön saflarda yer aldı. ABD-Çin anlaşması, başkanın küresel ticaret yapısını yeniden şekillendirme hedefinin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

Bannon: Bessent piyasaların güvenilir eli

Trump’ın baş stratejistlerinden ve dış danışmanlarından Steve Bannon, Bessent’in ilk altı ayda Trump’ın ekonomi gündemini uygulama konusunda başarılı bir sınav verdiğini belirterek, onu yalnızca kabinenin değil, aynı zamanda küresel sermaye piyasalarının da “güvenilir eli” olarak niteledi.

Trump, 2017’de Powell’ı Fed başkanı olarak atamıştı. Ancak sonraki süreçte Powell’ı özellikle faiz oranlarını düşürme konusunda yetersiz bulduğunu açıkça dile getirdi. Trump, geçtiğimiz ay Beyaz Saray’da yapılan bir toplantıda Powell’a doğrudan faiz indirmesi gerektiğini söyledi. Buna karşılık Powell ve Fed yetkilileri, özellikle tarifelerin neden olduğu ekonomik belirsizlik nedeniyle politika konusunda temkinli hareket edilmesi gerektiğini savundu ve 2025 boyunca faizleri sabit tuttu. Fed’in politika yapıcıları, uygulanan tarifelerin ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacağını ve enflasyonu tetikleyeceğini öngörüyor.

Yeni Fed başkanı kim olacak?

Yeni atanacak Fed başkanı, yalnızca iç ekonomik kararlarla değil, aynı zamanda kurumun bağımsızlığını uluslararası kamuoyuna ispat etme yüküyle de karşı karşıya kalacak. Trump’ın geçmişte faiz kararlarına doğrudan müdahil olmak istemesi, piyasaların bir sonraki başkanın bağımsız hareket edip edemeyeceğine dair endişelerini artırıyor.

IIF Başkanı Tim Adams, Bessent ya da Warsh’ın, Fed’in faiz politikası üzerindeki bağımsızlığını koruyacaklarına dair finans camiasında belirli bir güven kredisine sahip olduğunu söyledi. Ancak Trump’ın yakınındaki iktisatçılardan Arthur Laffer, Bessent’in “harika biri” olduğunu ancak para politikasının onun uzmanlık alanı olmadığını vurguladı. Laffer, bu pozisyon için Warsh’ın “mükemmel bir aday” olacağını belirttiğini Trump’a da ilettiğini söyledi.

Hangi isimler öne çıkıyor?

Öte yandan, geçmişte Fed başkanlığı için ismi geçen diğer isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Guvernörü Christopher Waller ve eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass da bulunuyor.

Trump’ın önümüzdeki haftalarda Powell’ın halefi için nasıl bir tercih yapacağı, yalnızca ABD iç politikası değil, küresel finans çevreleri tarafından da dikkatle izleniyor.