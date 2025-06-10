  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. 32 yıllık döküm şirketi konkordato ilan etti
Takip Et

32 yıllık döküm şirketi konkordato ilan etti

32 yıllık geçmişe sahip, ABD'den Japonya'ya kadar pek çok ülkeye ürün satan Güven Pres Döküm ve ihracatçı iştiraki GPD Pres Döküm, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme üç aylık geçici mühlet verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
32 yıllık döküm şirketi konkordato ilan etti
Takip Et

Tesisi Tuzla'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yüksek basınçlı döküm üreticisi Güven Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile kardeş şirketi GPD Pres Döküm Dış Ticaret A.Ş., finansal yeniden yapılanma sürecine girmek amacıyla konkordato talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi her iki şirkete de 3 ay süreli geçici mühlet verdi.

1993 yılında kurulan Güven Pres Döküm, özellikle alüminyum yüksek basınçlı döküm üretimiyle biliniyor. Firma, yıllar içinde LPG sektöründen savunma sanayisine, endüstriyel elektronik ürünlerden otomotive kadar birçok alanda üretim gerçekleştirdi. 2001’den itibaren ihracat pazarına yönelen grup, başta İtalya olmak üzere Almanya, İsviçre, ABD ve Japonya gibi ülkelere ürün gönderiyor.

Kurucusu 2019'da vefat etti

Tuzla KOSB’deki tesislerinde ISO 9001, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2015 standartlarında üretim yapan şirket, üretiminin yüzde 85’ini ihraç ediyor. Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Aykol'un haberine göre, şirketin kurucusu Hakan Aşarı’nın vefatından sonra yönetim, oğlu Emir Aşarı ve eşi Fatma Nur Aşarı tarafından sürdürülüyor.

Duruşma 1 Eylül'de

Konkordato sürecinde şirketleri temsilen atanan komiser heyeti; hukukçu Hakan Çebi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Kınacı ve Mali Müşavir Mustafa Tosun’dan oluştu. Mahkeme, konkordato davasının duruşmasının 1 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00’te yapılacağını bildirirken, alacaklılara ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanındı.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor: İşte güncel fiyatlarAraç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor: İşte güncel fiyatlarEkonomi
Özel liselerde zamlar yüzde 100'e ulaştı! İşte okul okul güncel fiyatlar...Özel liselerde zamlar yüzde 100'e ulaştı! İşte okul okul güncel fiyatlar...Ekonomi
Yatırımcılar dikkat! 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranlar...Yatırımcılar dikkat! 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranlar...Ekonomi
MEB, okullardaki devamsızlıkları takibe aldı: Bölgeye özel çözüm geliyorMEB, okullardaki devamsızlıkları takibe aldı: Bölgeye özel çözüm geliyorEğitim

 

Şirket Haberleri
OpenText Siber Güvenlik Tehdit Raporu: 2024, siber güvenlik için iyi bir yıl olmadı
OpenText Siber Güvenlik Tehdit Raporu: 2024, siber güvenlik için iyi bir yıl olmadı
Polibak yükselişini sürdürüyor
Polibak yükselişini sürdürüyor
Başkan Erkoyuncu, Konya Şeker Ailesi ile bayramlaştı
Başkan Erkoyuncu, Konya Şeker Ailesi ile bayramlaştı
Tüpraş ve THY'den sürdürülebilirlikte güç birliği anlaşması
Tüpraş ve THY'den sürdürülebilirlikte güç birliği anlaşması
Ussal Danışmanlık ile Moharram&Partners’ın kurduğu M&P İstanbul açıldı
Ussal Danışmanlık ile Moharram&Partners’ın kurduğu M&P İstanbul açıldı
Sberbank'tan yılın ilk beş ayında 8,7 milyar dolar kâr
Sberbank'tan yılın ilk beş ayında 8,7 milyar dolar kâr