32 yıllık döküm şirketi konkordato ilan etti

Tesisi Tuzla'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yüksek basınçlı döküm üreticisi Güven Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile kardeş şirketi GPD Pres Döküm Dış Ticaret A.Ş., finansal yeniden yapılanma sürecine girmek amacıyla konkordato talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi her iki şirkete de 3 ay süreli geçici mühlet verdi.

1993 yılında kurulan Güven Pres Döküm, özellikle alüminyum yüksek basınçlı döküm üretimiyle biliniyor. Firma, yıllar içinde LPG sektöründen savunma sanayisine, endüstriyel elektronik ürünlerden otomotive kadar birçok alanda üretim gerçekleştirdi. 2001’den itibaren ihracat pazarına yönelen grup, başta İtalya olmak üzere Almanya, İsviçre, ABD ve Japonya gibi ülkelere ürün gönderiyor.

Kurucusu 2019'da vefat etti

Tuzla KOSB’deki tesislerinde ISO 9001, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2015 standartlarında üretim yapan şirket, üretiminin yüzde 85’ini ihraç ediyor. Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Aykol'un haberine göre, şirketin kurucusu Hakan Aşarı’nın vefatından sonra yönetim, oğlu Emir Aşarı ve eşi Fatma Nur Aşarı tarafından sürdürülüyor.

Duruşma 1 Eylül'de

Konkordato sürecinde şirketleri temsilen atanan komiser heyeti; hukukçu Hakan Çebi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Kınacı ve Mali Müşavir Mustafa Tosun’dan oluştu. Mahkeme, konkordato davasının duruşmasının 1 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00’te yapılacağını bildirirken, alacaklılara ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanındı.